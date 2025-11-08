बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, US राष्ट्रपति बोले- हम बात कर रहे हैं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वह हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं. ट्रंप ने ये बात व्हाइट हाउस में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के साथ मुलाकात के दौरान कही हैं.



जब विक्टर ओरबान व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने बैठक के विचार को पुनर्जीवित करने के बारे में एक पत्रकार के सवाल का संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा, 'एक मौका हमेशा रहता है. बहुत अच्छा मौका.' उन्होंने आगे कहा, 'हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस बारे में बाद में रिपोर्ट करेंगे, बिना कोई और जानकारी दिए.'



ट्रंप ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के रुख के प्रति सहानुभूति दिखाई. ओरबान अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका तर्क है कि हंगरी की चारों ओर से जमीन से घिरी स्थिति के कारण वैकल्पिक स्रोतों से ऊर्जा आयात करना मुश्किल है.



ट्रंप ने कहा, 'ये एक बड़ा देश है, लेकिन उनके पास समुद्र नहीं है, उनके पास बंदरगाह नहीं हैं. इसलिए उन्हें एक मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ रहा है.'



पिछले महीने ट्रंप ने बुडापेस्ट में पुतिन से मिलने की योजना की घोषणा की थी, लेकिन रूस द्वारा प्रस्तावित सीजफायर को अस्वीकार करने के बाद बैठक स्थगित कर दी गई थी. पुतिन ने अब तक कोई रियायत देने से इनकार किया है और मॉस्को का कहना है कि युद्धविराम के लिए यूक्रेन को अतिरिक्त क्षेत्र सौंपने की मांग बरकरार है.

और पढ़ें

व्यर्थ बैठक नहीं चाहते ट्रंप



ट्रंप ने पहले कहा था कि वह एक व्यर्थ बैठक नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने संभावित प्रगति का संकेत दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले महीने रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर भी प्रतिबंध लगाए थे. ये प्रतिबंध रूस के अलावा हंगरी, भारत और चीन जैसे देशों पर भी लागू हुए.



ये बैठक यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्रयासों का हिस्सा है. अक्टूबर में ट्रंप और पुतिन के बीच फोन कॉल के बाद बुडापेस्ट में शिखर सम्मेलन की योजना बनी थी, लेकिन रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो से बातचीत के बाद यह रद्द हो गई. अब ऑर्बन की यात्रा के दौरान ट्रंप ने फिर से दरवाजा खुला रखा है.

---- समाप्त ----