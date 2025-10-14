scorecardresearch
 

Feedback

ट्रंप के 'PR समिट' में शहबाज शरीफ बने 'चापलूसी के चैंपियन', भारत की तारीफ सुनते ही उड़ी चेहरे की हवाईयां

अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में राष्ट्रपति ट्रंप को तीन तरह के नेता अच्छे लगते हैं. पहले वो जो उनके सामने झुककर रहते हैं और उनकी जी-हुजूरी करते हैं. दूसरे वो जो उन्हें महंगे-महंगे गिफ्ट्स देते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं और तीसरे वो जो उनके परिवार को बिजनेस देते हैं.

Advertisement
X
शहबाज ने ट्रंप को एक बार फिर से नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया. (Photo: AP)
शहबाज ने ट्रंप को एक बार फिर से नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया. (Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयोजित गाजा शांति समझौते पर केंद्रित 'पीस समिट' गाजा की शांति से अधिक, स्वयं ट्रंप के 'पीआर समिट' (PR Summit) में सिमटकर रह गया. यह अंतर्राष्ट्रीय मंच दुनियाभर के नेताओं के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ने का ज़रिया बन गया, और इस 'चापलूसी प्रतियोगिता' के चैंपियन बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ.

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी. उन्होंने ट्रंप को न सिर्फ शांति का प्रतीक, शांतिदूत और दूरदर्शी नेता बताया, बल्कि यह भी ऐलान किया कि वह उन्हें फिर से शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump criticized Time magazine for putting a bad photo of him on the cover
'अजीब है! मेरे बाल गायब कर दिए', TIME कवर पर अपनी खराब फोटो देख भड़के ट्रंप 
trump gaza plan
कितना टिकाऊ होगा ट्रंप का गाजा प्लान? टू-स्टेट, हमास, वेस्ट बैंक जैसे कई विवाद अब तक अनसुलझे 
क्यों मेलोनी पर कमेंट कर रहे ग्लोबल लीडर्स
एर्दोगन हों या ट्रंप, मेलोनी पर कमेंट करने से नहीं चूकते, क्यों...सिर्फ इसल‍िए कि वो 'औरत' हैं? 
इजरायली संसद में ट्रंप का किसने किया विरोध, जमकर नारेबाजी? 
ट्रंप को अपनी योजना के अगले चरणों में नेतान्याहू के समर्थन की जरूरत होगी.
हमास-इजरायल की जंग थम तो गई... लेकिन नेतन्याहू पर प्रेशर बनाए रख पाएंगे ट्रंप? 

शहबाज़ शरीफ की इस जी-हुजूरी ने कूटनीति के संतुलन को खो दिया. उनकी अत्यधिक प्रशंसा को सुनकर मंच पर मौजूद कई लोगों प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी, मानो उन्हें यकीन न हो रहा हो कि कोई इतनी चापलूसी कैसे कर सकता है. इटली की प्रधानमंत्री Giorgia Meloni की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई राष्ट्रपति ट्रम्प की इतनी भी चापलूसी कर सकता है.

Advertisement

पाकिस्तान में विरोध, PM का समर्थन

दिलचस्प बात यह है कि जब शहबाज़ शरीफ मंच से ट्रंप के गाजा पीस प्लान की प्रशंसा कर रहे थे, ठीक उसी समय पाकिस्तान के लाहौर और मुरीदके में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ता इसी पीस प्लान के विरोध में हिंसा कर रहे थे और इसे फिलिस्तीनी मुसलमानों की आज़ादी छीनने की योजना बता रहे थे. पाकिस्तान में इस विरोध प्रदर्शन में 500 लोगों के मारे जाने की खबरें भी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शरीफ ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी अनदेखी की.

यह भी पढ़ें: 'भारत एक महान देश, मेरे अच्छे दोस्त...', जब राष्ट्रपति ट्रंप ने PAK पीएम शहबाज शरीफ के सामने की PM मोदी की तारीफ, Video

ट्रंप की कूटनीति का अनोखा अंदाज़

ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान मंच पर मौजूद सभी नेताओं में से सिर्फ शहबाज़ शरीफ को अपनी तारीफ करने का मौका दिया. हालांकि, शहबाज़ शरीफ की तमाम चापलूसी के बावजूद, ट्रंप ने मंच से भारत की तारीफ करते हुए उसे महान देश बताया और प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा. जब ट्रंप ने शहबाज़ शरीफ से भारत-पाकिस्तान के रिश्तों के अच्छे होने के बारे में पूछा, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री असहज हो गए.

हॉट माइक ने खोला 'डील' का राज

Advertisement

HOT MIC में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति Prabowo Subianto राष्ट्रपति ट्रंप से ये पूछ रहे हैं कि वो उनके बेटे Eric से कब मिलेंगे. ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द उनसे बात करने वाले हैं. और पता है ये बात क्यों होने वाली है. यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप की कंपनी को इंडोनेशिया में एक बड़ा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. यह घटना दर्शाती है कि ट्रंप की कूटनीतिक डीलिंग अक्सर व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के इर्द-गिर्द घूमती है.

यह भी पढ़ें: 'भारत-PAK युद्ध में इस जेंटलमैन ने दखल न दिया होता तो...', मिस्र में शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ में पढ़े कसीदे

वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को मंच पर बुलाए बिना उनका नाम लिए जाने पर ब्रिटिश मीडिया में उनके अपमान की खबरें आ रही हैं. फजीहत का कारण ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जब मंच पर प्रधानमंत्री स्टार्मर का नाम लिया तो उन्हें लगा कि उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका नाम लेकर भी उन्हें आगे नहीं बुलाया. और अब ब्रिटेन में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्टार्मर का अपमान हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement