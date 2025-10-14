'भारत एक महान देश...', जब राष्ट्रपति ट्रंप ने PAK पीएम शहबाज शरीफ के सामने की PM मोदी की तारीफ, Video

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मिस्र में गाजा शांति को लेकर आयोजित सम्मेलन में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से एक साथ रहेंगे. इस दौरान वह मंच पर पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर घूमे और पूछा- "है ना?"

इस पर पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने सिर हिलाकर हां में जवाब दिया, जिससे कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और मीडिया में हल्की हंसी का माहौल बन गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अपने संबोधन में ट्रंप ने कैमरों की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, "भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है. और उन्होंने शानदार काम किया है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत साथ मिलकर बहुत अच्छे से रहेंगे."

ट्रंप, जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल-सीसी के साथ संयुक्त रूप से गाजा शांति शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, ने पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि क्षेत्रीय शांति अच्छे मित्रों के अच्छे काम करने पर निर्भर करती है. उन्होंने पीछे खड़े शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए चुटकी ली और कहा, "वह इसको संभव बनाने में मदद करेंगे, है ना?"

Advertisement

शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ में पढ़े कसीदे

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित किया. अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोकने का श्रेय ट्रंप को दिया. उन्होंने कहा, "अगर यह सज्जन अपनी अद्भुत टीम के साथ उन चार दिनों के दौरान हस्तक्षेप न करते तो दोनों परमाणु देशों के बीच युद्ध उस स्तर तक बढ़ सकता था जहां कोई भी यह बताने के लिए जीवित नहीं बचता कि क्या हुआ."

इससे पहले, ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का क्रेडिट खुद को दिया. उन्होंने इजरायली संसद नेसेट में अपने भाषण के समापन में दावा करते हुए इसे उन आठ विवादों में से एक बताया जिन्हें उन्होंने सुलझाया था. दरअसल, भारत-पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीजफायर के बाद से ट्रंप लगातार इसका क्रेडिट ले रहे हैं. हालांकि भारत ने बार-बार स्पष्ट किया कि यह समझौता दोनों सेनाओं के DGMO की बातचीत के बाद हुआ. इसमें किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं रहा.

मिस्र के सम्मेलन में भारत ने भी दर्ज की मौजूदगी

भारत ने इस सम्मेलन में किर्ति वर्धन सिंह, विदेश राज्य मंत्री, के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैस्वाल ने X (पूर्व ट्विटर) पर कहा कि भारत इस ऐतिहासिक शांति समझौते का स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि यह क्षेत्र में स्थायी शांति लाएगा.

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की

प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप की गाजा युद्ध विराम योजना में शांति स्थापित करने की कोशिशों की प्रशंसा की और कहा कि पिछले दो साल से हामास द्वारा बंदी बनाए गए अंतिम 20 बचे हुए लोगों को आज पहले चरण में मुक्त कर घर लौटने की प्रक्रिया पूरी हुई.

ट्रंप ने इस सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ गाजा युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत किए. शिखर सम्मेलन में अरब और मुस्लिम दुनिया के कई देश शामिल हुए और ट्रंप ने इसे मध्य-पूर्व के लिए एक नया और सुंदर दिन बताया.

---- समाप्त ----