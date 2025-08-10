टैमी ब्रूस होंगी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की नई उप-प्रतिनिधि, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का अगला उप-प्रतिनिधि नामित किया है. ट्रंप ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी.

सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नामांकन की घोषणा करते हुए ट्रंप ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने प्रवक्ता के तौर पर “शानदार काम” किया है.

टैमी ब्रूस, जब से ट्रंप ने जनवरी में सत्ता संभाली है, तब से विदेश विभाग की प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने ट्रंप प्रशासन की विदेश नीतियों का मजबूती से बचाव किया है.

ट्रंप सरकार का मजबूती से किया बचाव

ट्रंप सरकार के जिन फैसलों का ब्रूस ने बचाव किया उनमें आव्रजन पर सख्त कार्रवाई, वीज़ा रद्द करने के फैसले, और रूस-यूक्रेन तथा इज़रायल-गाजा युद्धों पर अमेरिका की प्रतिक्रियाएं शामिल हैं.

उन्होंने फिलिस्तीनी इलाके में हुए एक विवादित सशस्त्र निजी सहायता अभियान का भी समर्थन किया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई थी.

फॉक्स न्यूज़ की पूर्व कमेंटेटर

ब्रूस पिछले 20 से अधिक सालों तक फ़ॉक्स न्यूज़ में पॉलिटिकल कमेंटेटर और टिप्पणीकार के रूप में जुड़ी रहीं हैं. इसके अलावा, वे "Fear Itself: Exposing the Left’s Mind-Killing Agenda" जैसी किताबों की लेखिका भी हैं, जिनमें उन्होंने उदारवाद और वामपंथी विचारधाराओं की आलोचना की है.

संयुक्त राष्ट्र में इस महत्वपूर्ण पद के लिए टैमी ब्रूस का चयन उनके लंबे अनुभव को दर्शाता है.

इसके अलावा, उन्होंने "Fear Itself: Exposing the Left’s Mind-Killing Agenda" जैसी किताबें भी लिखी हैं, जिनमें उन्होंने उदारवादी और वामपंथी विचारों की आलोचना की है.

