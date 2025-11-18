scorecardresearch
 

तल्ख रिश्ते में आया नया मोड़! मेयर चुनाव में जोरदार टकराव के बाद अब व्हाइट हाउस में मिलेंगे ट्रंप और ममदानी

न्यूयॉर्क के नव निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी शहर की बढ़ती महंगाई और SNAP कट्स पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने को तैयार हैं. ट्रंप ने भी बैठक के संकेत दिए. चुनावी टकराव के बाद दोनों नेताओं का यह संभावित संवाद न्यूयॉर्क वासियों के लिए राहत की उम्मीद है.

ममदानी बोले- न्यूयॉर्क के लिए किसी से भी मिलूंगा.(File photo)
न्यूयॉर्क शहर के नव-निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने संकेत दिया है कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए तैयार हैं. ममदानी ने सोमवार को पुष्टि की कि उनकी टीम व्हाइट हाउस से संपर्क कर चुकी है. उनका कहना है कि अगर वॉशिंगटन जाकर शहर की महंगाई और SNAP कटौती के संकट को कम करने में मदद मिलती है, तो वे तुरंत जाएंगे.

ममदानी ने कहा, “मैं राष्ट्रपति के सामने न्यूयॉर्क वासियों की तकलीफ रखूंगा. बढ़ती कीमतों और घटते सहायता कार्यक्रमों ने लोगों की कमर तोड़ दी है. अगर किसी से भी मिलकर इसका समाधान मिल सकता है, तो मैं जरूर मिलूंगा.”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को मीडिया से बात करते कहा था कि नव निर्वाचित मेयर ने उनसे मिलने का अनुरोध किया है, जिस पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. ट्रंप ने कहा, "न्यूयॉर्क के मेयर हमसे मिलना चाहेंगे, और हम कुछ समाधान निकालेंगे."

यह भी पढ़ें: ...तो 1 जनवरी को अरेस्ट हो जाएंगे नेतन्याहू! जोहरान ममदानी का 'वादा' बढ़ा देगा इजरायली PM की मुश्किलें?

ब्रोंक्स फ़ूड पेंट्री में भोजन परोसने के बाद ममदानी ने कहा कि वह चाहते हैं कि ट्रंप हालिया सरकारी शटडाउन के दौरान निम्न-आय वर्ग के परिवारों को प्रभावित करने वाली SNAP कटौती का आदेश पलट दें. उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ने सस्ते किराने का सामान देने और जीवनयापन की लागत कम करने का वादा किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके और उनके प्रशासन के कार्य ठीक इसके विपरीत परिणाम दे रहे हैं."

तल्ख रिश्ते में नया मोड़
यह संभावित बैठक एक ऐसे रिश्ते में अप्रत्याशित मोड़ है जो लंबे समय से टकराव से परिभाषित रहा है. मेयर अभियान के दौरान, ट्रंप ने ममदानी को "कम्युनिस्ट" बताते हुए उन पर हमला किया था, उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए थे और संघीय पैसे में कटौती करने या संघीय सैनिकों को भेजने जैसी धमकी दी थी. 

यह भी पढ़ें: ममदानी की जीत के बाद मुंबई में सियासी घमासान, BJP नेता बोले- ‘यहां खान को मेयर न बनने दें’

वहीं ममदानी ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के सबसे मुखर आलोचक रहे हैं. हालांकि, ट्रंप ने रविवार को नरम रुख अपनाते हुए कहा, "हम चाहते हैं कि न्यूयॉर्क के लिए सब कुछ ठीक हो." व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलीन लीविट ने बाद में पुष्टि की कि ट्रंप, ममदानी के साथ संभावित बैठक का उल्लेख कर रहे थे.

---- समाप्त ----
