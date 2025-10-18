scorecardresearch
 

Feedback

ट्रंप ने फिर लिया भारत-PAK युद्ध रुकवाने का क्रेडिट, बोले- अब रूस और यूक्रेन जंग खत्म करवाऊंगा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं, जिनमें भारत-पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है. उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध को भी जल्द खत्म करने का भरोसा जताया. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान युद्ध रोकने को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि उनका मकसद केवल लोगों की जान बचाना था, न कि नोबेल पुरस्कार पाना.

Advertisement
X
ट्रंप ने कहा कि मेरा काम जान बचाना है, नोबेल लेना नहीं (Photo: AP)
ट्रंप ने कहा कि मेरा काम जान बचाना है, नोबेल लेना नहीं (Photo: AP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लिया. साथ ही दावा किया कि उन्होंने अब तक 8 युद्ध रुकवाए हैं, जिनमें भारत-पाकिस्तान युद्ध भी शामिल है. ट्रंप ने विश्वास जताया कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध भी खत्म करवा देंगे और यह नौवां युद्ध होगा.

व्हाइट हाउस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ लंच के दौरान ट्रंप ने दुनियाभर में युद्धों को रोकने में अपनी व्यक्तिगत सफलता का ज़िक्र किया. ट्रंप ने कहा कि मैंने 8 युद्ध सुलझाए हैं. रवांडा और कांगो जाइए, या फिर भारत और पाकिस्तान के बारे में बात कीजिए. उन सभी युद्धों को देखिए जिन्हें मैंने खत्म करवा दिया. ट्रंप ने अपने दावे के समर्थन में पाकिस्तान के नेतृत्व की प्रशंसा का हवाला दिया.

ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है. पाकिस्तान और भारत को एक उदाहरण के तौर पर देखिए. अगर युद्ध होता तो बहुत बुरा होता, क्योंकि दो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं.

सम्बंधित ख़बरें

trump indias claim not buy oil from russia
'जेलेंस्की ने बहुत कुछ सहा...', यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिलकर बोले ट्रंप, दोहराया भारत के रूस से तेल नहीं खरीदने का दावा 
ट्रंप और पुतिन की फोन पर 2 घंटे बात, टॉमहॉक मिसाइल से डरा रूस? 
Donald Trump
Donald Trump की चाल पड़ी उल्टी! 
चीन पर नरमी के दिए डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत (Photo: PTI)
क्या चीन-अमेरिका के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही? ट्रंप ने दिए संकेत, जल्द करेंगे जिनपिंग से मुलाकात 
After speaking on the phone with Trump, Putin took a significant step and called for a meeting.
ट्रंप से फोन पर की बात, फिर पुतिन ने क्यों बुलाई बैठक? 

ट्रंप ने अपने कार्यकाल की तुलना पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों से की. उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है, हमारे देश का कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं था जिसने कोई युद्ध सुलझाया हो. बुश ने युद्ध शुरू किया. कई अन्य राष्ट्रपतियों ने भी युद्ध शुरू किए, लेकिन मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई. ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके प्रयास किसी मान्यता के लिए नहीं, बल्कि परिणाम देने के लिए थे.

Advertisement

ट्रंप ने कहा कि हर बार जब मैंने किसी समस्या का समाधान किया, तो लोग कहते थे कि अगर अगली समस्या भी सुलझाई, तो मुझे नोबेल पुरस्कार मिलेगा. लेकिन मुझे नोबेल नहीं मिला. किसी और को मिला. हालांकि मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस जान बचाने की परवाह है.

उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का भी ज़िक्र किया और कहा कि उन्हें भरोसा है कि ये भी जल्द ही खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि यह नौवां युद्ध होगा. हमें इस युद्ध में सफलता मिलेगी. अगर मुझे इसे सुलझाना है, तो यह मेरे लिए आसान है. साथ ही उन्होंने पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच हालिया तनाव का भी उल्लेख किया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इसे हल करना आसान है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement