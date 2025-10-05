'नेतन्याहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं, ट्रंप से उम्मीदें...', इजरायल की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, बंधकों को घर लाने की अपील

तेल अवीव में शनिवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और सरकार से गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और सभी बंधकों को घर लाने के लिए समझौता पक्का करने की अपील की. कुछ इजरायली प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर चिंता जताई. उनका कहना था कि नेतन्याहू पहले भी ऐसे समझौते में अड़चन डाल चुके हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है कि समझौता आगे बढ़ेगा.

तेल अवीव के प्रदर्शनकारी गिल शेली ने कहा, 'हम अगवा किए गए लोगों की रिहाई को लेकर चिंतित हैं. हम युद्ध रोकना चाहते हैं... हमें बेंजामिन नेतन्याहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है. लेकिन इस वक्त हमें डोनाल्ड ट्रंप पर पूरा भरोसा है.'

ट्रंप के 'पीस प्लान' पर सहमत हुआ हमास

गाजा पर नियंत्रण रखने वाले फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के कुछ अहम बिंदुओं पर सहमति जताई थी, जिनमें युद्ध समाप्त करना, इजरायल की वापसी और इजरायली बंधकों तथा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है.

शनिवार सुबह तक इजरायल के हवाई हमले जारी रहे, हालांकि उनकी तीव्रता कम हो गई थी. इससे पहले ट्रंप ने बमबारी रोकने की अपील करते हुए कहा था कि हमास अब शांति के लिए तैयार है.

नेतन्याहू भी हुए तैयार

बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की ओर से शनिवार सुबह कहा गया कि हमास की प्रतिक्रिया के बाद इजरायल 'ट्रंप की गाजा योजना के पहले चरण को तुरंत लागू करने' की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत इजरायली बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी.

