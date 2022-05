Ukraine ने जिस रूसी युद्धपोत को काला सागर में डुबोया था, उसकी पहली तस्वीर मिली

यूक्रेन के पास काला सागर (Black Sea) में मौजूद स्नेक आईलैंड (Snake Island) के पास रूस ने फरवरी महीने के अंत में अपने युद्धपोत मोसक्वा को तैनात कर दिया था. यूक्रेन ने ताबड़तोड़ रूसी हमले के जवाब में स्वदेशी क्रूज मिसाइल नेपच्यून (Neptune Cruise Missile) दाग दी थी. इससे मोसक्वा इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ कि वह कुछ दिन बाद डूब गया. अब पहली बार इस डूबे हुए रूसी युद्धपोत की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है.

स्नेक आईलैंड कुछ 42 एकड़ की जमीन है. यह रोमानिया के तट से करीब 45 किलोमीटर दूर है. रूस ने फरवरी के अंत में इस द्वीप को यूक्रेन से कब्जा कर लिया था. 12 मई 2022 को मैक्सार टेक्नोलॉजीस (Maxar Technologies) के जियोआई-1 (GeoEye-1) स्पेसक्राफ्ट ने इस आईलैंड की तस्वीरें लीं. जिसमें डूबा हुआ युद्धपोत मोसक्वा तो दिखा ही, साथ ही रूस के सेर्ना क्लास लैंडिंग क्राफ्ट (Serna Class Landing Craft) पर यूक्रेन के हमले की भी तस्वीर सामने आ गई.

मिसाइल हमले की लाइव तस्वीर मिली

रूस का सेर्ना क्लास लैंडिंग क्राफ्ट यूक्रेन के किसी मिसाइल या आकाश से हमला करने वाले हथियार से बचकर भागते हुए दिख रहा है. उसके पीछे निकल रही पानी की धार से पता चला रहा है कि उसकी गति बहुत ज्यादा है. मैक्सार टेक्नोलॉजी के एक अधिकारी ने स्पेस.कॉम को बताया कि समुद्र के बीच में धुएं की धार को देखकर लगता है कि किसी मिसाइल से यूक्रेन के लैंडिंग क्राफ्ट पर हमला किया गया है. जिससे वह बचने का प्रयास कर रहा है.

युद्धपोत जहां डूबा वहां पास में खड़ा है बड़ा क्रेन बार्ज

मैक्सार के अधिकारी ने बताया कि स्नेक आईलैंड के उत्तरी दिशा में एक बार्ज दिखाई दे रहा है. जिसमें हैवी लिफ्ट क्रेन लगे हैं. ये रूस के डूबे हुए युद्धपोत के पास ही पोजिशन किए गए हैं. पास में ही एक लैंडिंग क्राफ्ट भी खड़ा दिख रहा है. आइलैंड पर हमले से बर्बाद हुई इमारतें भी दिख रही हैं.

क्या थी वो नेपच्यून मिसाइल जिससे यूक्रेन ने किया था हमला

यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत और सैनिकों को धोखा देने के लिए पहले TB-2 ड्रोन को बतौर डिकॉय तैनात किया. ताकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का अंदाजा लगाया जा सके. इसके बाद यूक्रेन ने नेपच्यून क्रूज मिसाइल (Neptune Cruise Missile) दाग कर मोसक्वा युद्धपोत को भारी क्षति पहुंचाई. नेपच्यून क्रूज मिसाइल (Neptune Cruise Missile) को यूक्रेन की लुश डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है. यह मिसाइल सोवियत जमाने के Kh-35 एंटी शिप मिसाइल का ही अपग्रेडेड वर्जन है.

छोटी दूरी लेकिन गति ज्यादा, इसलिए मिसाइल खतरनाक

यह मिसाइल पिछले साल से यूक्रेन की सेना में सर्विस दे रही है. इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 280 किलोमीटर है. इसका वजन 870 किलोग्राम है. नेपच्यून क्रूज मिसाइल (Neptune Cruise Missile) की खासियत ये है कि यह 280 किलोमीटर की रेंज को सबसोनिक गति (Subsonic Speed) यानी 0.8 मैक. मतलब ये है कि नेपच्यून क्रूज मिसाइल 980 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हमला करती है. कम दूरी के लिए यह गति काफी ज्यादा है. यह इतनी गति है कि दुश्मन को एंटी-मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम ऑन करने का मौका नहीं मिलता.

On #SnakeIsland, a barge with a heavy-lift crane is positioned close to a sunken Serna-class landing craft that had recently been struck reportedly by Ukrainian #drones. On the island, #imagery from May 12, 2022 provides a closer view of the damaged buildings from recent attacks. pic.twitter.com/KDPtAtdAoi