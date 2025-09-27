scorecardresearch
 

Feedback

UNGA में थोड़ी देर में जयशंकर का संबोधन, देंगे PAK के झूठ का मुंहतोड़ जवाब?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र को संबोधित करने वाले हैं. इस दौरान वह वैश्विक चुनौतियों पर भारत का नजरिए पेश करेंगे. माना जा रहा है कि वह भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता, H1-B वीजा फीस में बढ़ोतरी और भारत-पाकिस्तान तनाव जैसे मुद्दों को उठाएंगे.

Advertisement
X
विदेश मंत्री एस जयंशकर UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. (Photo- Screengrab)
विदेश मंत्री एस जयंशकर UNGA में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. (Photo- Screengrab)

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर जल्द ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र को संबोधित करेंगे. जयशंकर ऐसे समय पर भाषण देने जा रहे हैं जब भारत-अमेरिका संबंधों पर ट्रंप टैरिफ और H1-B वीजा फीस में बढ़ोतरी का असर दिख रहा है.

न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद उन्होंने कई अहम मुलाकातें कीं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात कर भारत-अमेरिका साझेदारी पर जोर दिया और अमेरिकी राजदूत-नामित सर्जियो गोर से भी द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की.

संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान जयशंकर भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता, नए वीजा फीस क्राइसिस, और भारत-पाकिस्तान के हालिया तनाव जैसे मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

India on Shehbaz Sharif Speech
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Jaishankar hosts Meeting with BRICS and IBSA.
'ग्लोबल सुधार के लिए मजबूत आवाज है ये मंच', BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले जयशंकर 
Launch of the Womens Employment Scheme, uproar over the Leh incident.
शतक आजतक: बिहार दौरे पर शाह, जयशंकर का G-20 बैठक में संबोधन 
External Affairs Minister S. Jaishankar
'ग्लोबल वर्कफोर्स से मुंह नहीं मोड़ सकते...' H-1बी वीजा शुल्क विवाद के बीच जयशंकर का बयान 
jaishankar in G20 Foreign Ministers' Meeting
'विकास को खतरे में डालकर शांति संभव नहीं', न्यूयॉर्क में बोले जयशंकर 

UNGA में कई देशों का आज संबोधन

80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की जनरल डिबेट के पांचवें दिन स्थानीय समयानुसार सुबह के सत्र में कई देशों के नेता और प्रतिनिधि भाषण दे रहे हैं. इसके बीच बहामास, नाइजर, ग्रेनेडा, बुर्किना फासो, सेंट किट्स और नेविस, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आर्मेनिया, कंबोडिया, रूस, क्यूबा, ब्रुनेई दारुस्सलाम, जर्मनी, आइसलैंड के प्रतिनिधि भी भाषण देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement