scorecardresearch
 

Feedback

यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक, ड्रोन्स से तुआप्से पोर्ट पर मचाई तबाही, धू-धूकर जल रहा ऑयल टर्मिनल

यूक्रेन ने रविवार रात को रूस के तुआप्से पोर्ट पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जिससे पोर्ट के तेल टर्मिनल और रिफाइनरी को भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं. उधर रूस की एयर डिफेंस यूनिट का दावा है कि उन्होंने ड्रोन अटैक के दौरान 164 यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट कर दिया है. क्रास्नोडार प्रशासन ने हमले का जवाब देने की बात कही और बताया कि हमले का मकसद सैन्य रसद को बाधित करना था.

Advertisement
X
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर किया ड्रोन अटैक. (photo:AI-generated)
यूक्रेन ने रूस के तुआप्से पोर्ट पर किया ड्रोन अटैक. (photo:AI-generated)

यूक्रेन ने रविवार रात को रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक किया. इस अटैक में ब्लैक सी पर स्थित रूस के तुआप्से पोर्ट को भारी नुकसान हुआ है. बताया जा रहा है कि अटैक इतनी भीषण था कि पोर्ट के एक हिस्से में आग लग गई, जिससे रूसी तेल टर्मिनल प्रभावित हुआ. जबकि रूस की एयर डिफेंस यूनिट ने दावा किया है कि उसने हमले के दौरान 164 यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया.

रूस की समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार रात को यूक्रेन की ओर से किए गए ड्रोन अटैक के दौरान रूस के एयर डिफेंस यूनिट ने 164 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए.

वहीं, क्षेत्रीय अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यूक्रेनी ड्रोन हमले के परिणामस्वरूप ब्लैक सी पर स्थित तुआप्से पर भीषण आग लगई, जिससे पोर्ट को भारी नुकसान हुआ है.

सम्बंधित ख़बरें

donald trump news
ट्रंप ने क्यों दिया परमाणु परीक्षण का आदेश? देखें US टॉप 10 
us china relations
ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात के बाद रिश्तों में आई नरमी, देखें US टॉप 10 
Duniya Aajtak
दुनिया आजतक: वियतनाम में बाढ़ से तबाही, पानी में डूबे करीब सवा लाख घर 
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने के आदेश (Photo: Reuters)
पुतिन की इस मिसाइल की वजह से परमाणु संधि तोड़ने को मजबूर हुए ट्रंप? यूक्रेन पर 23 बार दागी 
Duniya Aajtak
यूक्रेन की बस्तियों पर रूस ने फिर बरसाए बम, देखें दुनिया आजतक 

'हमले का दिया जा रहा है जवाब'

क्रास्नोडार प्रशासन ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा, 'तुआप्से में यूएवी (मानव रहित हवाई वाहनों) के हमले का जवाब दिया जा रहा है. ये हमला सैन्य रसद को बाधित करने के लिए यूक्रेन के तेज अभियान का हिस्सा है. हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि बंदरगाह के किस बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है.'

Advertisement

तेल टर्मिनल और रिफाइनरी को बनाया निशाना

क्रास्नोडार क्षेत्र के प्रशासन ने बताया कि गिरते ड्रोन मलबे के कारण पोर्ट के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ और आग लग गई. ये बंदरगाह तुआप्से तेल टर्मिनल और रोसनेफ्ट-नियंत्रित तुआपसे तेल रिफाइनरी का घर है. इन दोनों ही ठिकानों को इस साल यूक्रेनी ड्रोन द्वारा कई बार निशाना बनाया गया है. हालांकि, ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका कि पोर्ट का कौन सा बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ है

सैन्य लॉजिस्टिक्स बाधित करने की कोशिश

कीव (यूक्रेन) ने रूसी बिजली ग्रिड पर हमलों के बदले की कार्रवाई के तहत रूसी रिफाइनरियों, डिपो और पाइपलाइनों पर हमलों को तेज कर दिया है. इन हमलों का मकसद ईंधन की आपूर्ति पर दबाव बनाना, सैन्य लॉजिस्टिक्स को बाधित करना और रूस के युद्धकालीन खर्च को बढ़ाना है.

क्रास्नोडार प्रशासन ने ये भी बताया कि तुआप्से के बाहर स्थित सोस्नोवी गांव में ड्रोन के मलबे के गिरने के कारण एक अपार्टमेंट भवन भी क्षतिग्रस्त हुआ. हालांकि, वहां भी किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement