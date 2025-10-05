scorecardresearch
 

Feedback

'...तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे रूस और अमेरिका के रिश्ते', पुतिन ने ट्रंप को चेताया

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दी गईं, तो मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच संबंध पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की हालिया शिखर बैठक के बाद भी दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा है.

Advertisement
X
रूस की सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और अमेरिका रूस के अंदर हमले की संभावना पर विचार कर रहा है. (File Photo: ITG)
रूस की सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और अमेरिका रूस के अंदर हमले की संभावना पर विचार कर रहा है. (File Photo: ITG)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें (Tomahawk missiles) देकर उसे रूस के भीतर लंबी दूरी तक हमले करने की अनुमति देता है, तो इससे मॉस्को और वाशिंगटन के बीच संबंध पूरी तरह खत्म हो जाएंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की अलास्का में हुई शिखर बैठक को दो महीने से भी कम समय बीता है, लेकिन अब शांति की उम्मीद और भी दूर लग रही है. रूसी सेना यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है, रूसी ड्रोन के नाटो क्षेत्र में प्रवेश करने की खबरें हैं, और अब अमेरिका खुले तौर पर रूस के अंदर तक हमलों की संभावना पर विचार कर रहा है.

ट्रंप और पुतिन के बीच फिर तनाव
 
ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वे पुतिन से शांति स्थापित न कर पाने के कारण निराश हैं और उन्होंने रूस को 'पेपर टाइगर' (कागजी शेर) कहा था, जो यूक्रेन को झुका नहीं सका. इसके जवाब में पुतिन ने पलटवार करते हुए कहा था कि शायद नाटो ही 'पेपर टाइगर' है, जो रूस को आगे बढ़ने से रोकने में नाकाम रहा.

सम्बंधित ख़बरें

russia ukraine air strike
यूरोप के एयरस्पेस में बढ़ी घुसपैठ की घटना, राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले- रूस ने दागी 550 ड्रोन और मिसाइलें 
Chinese Weapons
'भारत का दोस्त रूस PAK को बेच रहा JF-17 फाइटर जेट का इंजन', कांग्रेस के दावे पर BJP ने किया पलटवार 
russia ukraine war
अमेरिका देगा यूक्रेन को रूसी ठिकानों की जानकारी, देखें US टॉप 10 
Duniya Aaj Tak
रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की यात्री ट्रेन पर बोला हमला, देखें दुनिया आजतक 
Iran will receive Russian Su-35 fighter jets.
ईरान की बढ़ेगी सैन्य ताकत, रूस देगा 48 से ज्यादा SU-35 फाइटर जेट 
Advertisement

यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर विचार कर रहा अमेरिका

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने पिछले महीने कहा था कि वॉशिंगटन यूक्रेन के उस अनुरोध पर विचार कर रहा है, जिसमें उसने रूस के भीतर, यहां तक कि मॉस्को तक, हमले करने के लिए लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें मांगी हैं. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस पर अंतिम निर्णय हुआ है या नहीं.

'ऐसे तो खत्म हो जाएंगे हमारे रिश्ते'

पुतिन ने रविवार को रूस के सरकारी टीवी चैनल के पत्रकार पावेल जारुबिन को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'अगर ऐसा हुआ, तो हमारे संबंधों का विनाश हो जाएगा, या कम से कम उनमें जो सकारात्मक संकेत हाल में दिखाई दे रहे थे, वे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement