गैंगस्टर जगदीप उर्फ जग्गा अमेरिका में गिरफ्तार, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू

राजस्थान और पंजाब में कई आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी सहयोगी रहा है और वर्तमान में रोहित गोदारा नेटवर्क से जुड़ा है. सूत्रों के अनुसार, जग्गा को अमेरिका-कनाडा सीमा के निकट पकड़ा गया है. उसे भारत प्रत्यर्पित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है.

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया, ये गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस के एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) द्वारा कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से समन्वित प्रयास के बाद की गई है.

AGTF ने जग्गा की विदेशी गतिविधियों पर सटीक खुफिया जानकारी जुटाई और अमेरिकी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया, और उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि जग्गा को भारत वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है.

राजस्थान की अदालत ने जारी किए कई वारंट

ADG (AGTF) दिनेश एमएन ने बताया, 'राजस्थान की अदालतों द्वारा जग्गा के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे. उन वारंटों पर कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ ने उनकी विदेशी गतिविधियों के बारे में सटीक खुफिया जानकारी एकत्र की और अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया.'

उन्होंने बताया कि इस खुफिया जानकारी के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने कनाडा-अमेरिका सीमा के पास उसकी निगरानी की और उसे हिरासत में ले लिया.

अभी-भी अमेरिकी हिरासत में है गैंगस्टर

अधिकारियों ने बताया कि जग्गा अभी-भी अमेरिकी हिरासत में है, क्योंकि उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं. उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. भारत सरकार ने पहले ही उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा था.

लगातार देश बदल रहा था जग्गा

पंजाब के मोगा जिले के धुरोकोट गांव का मूल निवासी जग्गा कई सालों से विदेश में छिपकर अपराधी गतिविधियां चला रहा था. वह एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल और विदेशी सहयोगियों की मदद से भारत में फिरौती वसूली और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की साजिश रच रहा था. भारतीय अधिकारियों से बचने के लिए वह लगातार देश बदलता रहा.

