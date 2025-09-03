'पहले आप... पहले आप...', कार में बैठने के लिए पुतिन और किम जोंग ने दिया एक-दूसरे को सम्मान, VIDEO

भारत का पड़ोसी मुल्क चीन इस समय हॉट डेस्टिनेशन है. दुनियाभर के नेताओं का वहां जमावड़ा लगा है. पहले बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग और अब चीन की मिलिट्री परेड में जुटे वैश्विक नेताओं ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की प्राइवेट मीटिंग हुई. लेकिन इस मीटिंग के बाद की तस्वीरों और वीडियो ने महफिल लूट ली.

पुतिन और किम जोंग उन के बीच लगभग ढाई घंटे तक प्राइवेट मीटिंग हुई. यह मीटिंग बीजिंग के दियाओयुताई स्टेट गेस्टहाउस में बंद दरवाजों के भीतर हुई.

बता दें कि किम जोंग उन अपने परिवार के दो सदस्यों के साथ बीजिंग पहुंचे थे. उनकी बहन किम यो जोंग और किम जू ऐ उनके साथ इस दौरे पर पहुंचीं.

क्रेमलिन की ओर से जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि मीटिंग से रवाना होने के बाद दोनों नेता एक दूसरे को गले लगाते हैं. इस बीच दोनों नेता कार के पास जैसे ही पहुचते हैं. दोनों लखनवी अंदाज में पहले आप.. पहले आप कहकर एक दूसरे को पहले कार में बैठने को कहते हैं.

इस मुलाकात के बाद किम जोंग उन ने पुतिन को गले लगाते हुए उनसे जल्दी मिलने की बात कही. इस बीच पुतिन ने किम जोंग उन को रूस आने का न्योता भी दिया. पुतिन ने कहा कि हम आपका इंतजार करेंगे. रूस आएं.



