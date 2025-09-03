scorecardresearch
 

Feedback

'पहले आप... पहले आप...', कार में बैठने के लिए पुतिन और किम जोंग ने दिया एक-दूसरे को सम्मान, VIDEO

चीन की राजधानी बीजिंग में आज मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया. इस मिलिट्री परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने भी शिरकत की. इस परेड के बाद दोनों नेताओं की बंद कमरे में प्राइवेट मीटिंग भी हुई.

Advertisement
X
पुतिन ने किम जोंग उन को रूस आने का दिया न्योता (Photo: Reuters)
पुतिन ने किम जोंग उन को रूस आने का दिया न्योता (Photo: Reuters)

भारत का पड़ोसी मुल्क चीन इस समय हॉट डेस्टिनेशन है. दुनियाभर के नेताओं का वहां जमावड़ा लगा है. पहले बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग और अब चीन की मिलिट्री परेड में जुटे वैश्विक नेताओं ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की प्राइवेट मीटिंग हुई. लेकिन इस मीटिंग के बाद की तस्वीरों और वीडियो ने महफिल लूट ली.

पुतिन और किम जोंग उन के बीच लगभग ढाई घंटे तक प्राइवेट मीटिंग हुई. यह मीटिंग बीजिंग के दियाओयुताई स्टेट गेस्टहाउस में बंद दरवाजों के भीतर हुई.

बता दें कि किम जोंग उन अपने परिवार के दो सदस्यों के साथ बीजिंग पहुंचे थे. उनकी बहन किम यो जोंग और किम जू ऐ उनके साथ इस दौरे पर पहुंचीं.

सम्बंधित ख़बरें

Kim Jong un, Woo Won-shik
पुतिन ने ऐसा क्या किया कि दुश्मन देश के नेता से हाथ मिलाने को राजी हो गए किम जोंग 
china victory day parade weapons
स्टील्थ फाइटर, एंटी शिप मिसाइल, अंडर सी ड्रोन... चीन के नए हथियार कितने खतरनाक? 
China_Militry_Parade_US_Dushman
China की विक्ट्री डे परेड में जुटे US के दुश्मन! 
Putin kim and xi jinping
'US के खिलाफ साजिश...', चीन की परेड में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग को साथ देख ट्रंप का निशाना! 
China Weapons
5th जेनरेशन जेट, रॉकेट लॉन्चर्स, न्यूक्लियर मिसाइल... चीन ने परेड में दिखाए विनाशक हथियार 

क्रेमलिन की ओर से जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि मीटिंग से रवाना होने के बाद दोनों नेता एक दूसरे को गले लगाते हैं. इस बीच दोनों नेता कार के पास जैसे ही पहुचते हैं. दोनों लखनवी अंदाज में पहले आप.. पहले आप कहकर एक दूसरे को पहले कार में बैठने को कहते हैं.

इस मुलाकात के बाद किम जोंग उन ने पुतिन को गले लगाते हुए उनसे जल्दी मिलने की बात कही. इस बीच पुतिन ने किम जोंग उन को रूस आने का न्योता भी दिया. पुतिन ने कहा कि हम आपका इंतजार करेंगे. रूस आएं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement