ट्रंप से मिलने आए पुतिन ने इस अमेरिकी शख्स को क्यों गिफ्ट की शानदार बाइक? रूस में हुआ वायरल

अमेरिका में वॉरेन नामक व्यक्ति को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से 22,000 डॉलर की यूराल मोटरसाइकिल बतौर गिफ्ट मिली है. वॉरेन ने पहले अपनी पुरानी यूराल मोटरसाइकिल की खराब हालत की शिकायत की थी, जिसका वीडियो रूस में काफी वायरल हुआ था.

राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी शख्स को मोटरसाइकिल गिफ्ट की है (Photo: Reuters)
पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का के एंकोरेज में हुई शिखर वार्ता में एक अमेरिकी व्यक्ति की किस्मत खुल गई. अमेरिकी व्यक्ति को राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से पर्सनल गिफ्ट तोहफा मिला है जो किसी रूसी राष्ट्रपति की तरफ से किसी आम विदेशी को काफी दुर्लभ होता है. व्यक्ति को रूसी सरकार की तरफ से एक शानदार यूराल मोटरसाइकिल मिली है जिसकी कीमत 22,000 डॉलर यानी 19 लाख 19 हजार 358 रुपये है.

दरअसल, हुआ ये कि पुतिन-ट्रंप की अलास्का मीटिंग से एक हफ्ते पहले किसी टेलीविजन क्रू के साथ वॉरेन का एक इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी यूराल गियर अप मोटरसाइकिल की खराब हालत की शिकायत कर रहे थे.

मोटरसाइकिल कंपनी यूराल रूसी संघ में 1941 में स्थापित हुई थी जो अब कजाकिस्तान के पेट्रोपावलोव्स्क में अपनी बाइक्स असेंबल करती है और वाशिंगटन के वुडिनविले स्थित एक टीम के जरिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती है. लेकिन फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस से यूराल के स्पेयर पार्ट्स अमेरिका आदि देशों में नहीं आ पा रहे हैं.

वॉरेन ने पड़ोसी से खरीदी थी पुरानी यूराल 

वॉरेन के पास पहले से ही एक पुरानी यूराल मोटरसाइकिल है जिसे उन्होंने अपने पड़ोसी से खरीदी थी. लेकिन रूस पर प्रतिबंधों की वजह से वॉरेन को काफी दिक्कत आ रही है और स्पेयर पार्ट्स न होने की वजह से उनकी यूराल मोटरसाइकिल ठीक ढंग से नहीं चल रही है. वायरल वीडियो में वॉरेन इसकी शिकायत करते दिख रहे थे.

वीडियो वायरल होने को लेकर वॉरेन कहते हैं, 'मेरा वीडियो वायरल हो गया, यह पागलपन की हद तक पहुंच गया, और मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं तो बस एक बेहद साधारण इंसान हूं. उन्होंने यूराल पर मुझ बुजुर्ग का इंटरव्यू लिया और पता नहीं उन्हें क्यों अच्छा लग गया.'

इसके बाद ट्रंप-पुतिन शिखर सम्मेलन से दो दिन पहले 13 अगस्त को, वॉरेन को एक रूसी पत्रकार का फोन आया, जिसने उनसे कहा, 'उन्होंने आपको एक बाइक देने का फैसला किया है.'

पत्नी के साथ बाइक लेने पहुंचे वॉरेन

वॉरेन ने कहा कि उन्हें प्राप्त डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि गिफ्ट की व्यवस्था अमेरिका में रूसी दूतावास के जरिए की गई थी. वॉरेन ने बताया कि पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई स्कैम हो सकता है. लेकिन पिछले शुक्रवार को तीन घंटे की बातचीत के बाद पुतिन और ट्रंप के जॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन से रवाना होने के बाद, उन्हें एक और कॉल आया जिसमें बताया गया कि बाइक बेस पर ही है.

उन्हें बताया गया कि वो एंकरेज के एक होटल में आकर मोटरसाइकिल ले जाएं. वॉरेन अपनी पत्नी के साथ होटल में गए और वहां पार्किंग में उन्हें छह आदमी दिखे जो रूसी लग रहे थे. उन लोगों ने वॉरेन को जैतूनी-हरे रंग की मोटरसाइकिल दी जिसे देख वॉरेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मोटरसाइकिल की कीमत 22,000 डॉलर थी.

वॉरेन बताते हैं, 'मैं दंग रह गया. मैंने उन आदमियों से कहा कि आप लोग जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो.'

बदले में रूसियो ने कहा कि वो मोटरसाइकिल के साथ उनकी तस्वीर और वीडियो लेना चाहते हैं. दो पत्रकार और वाणिज्य दूतावास का एक व्यक्ति उनके साथ बाइक पर बैठ गए. वॉरेन ने पार्किंग के चारों तरफ धीरे-धीरे बाइक चलाई और एक कैमरामैन ने दौड़कर उन्हें शूट किया.

खुश लेकिन रूसी बाइक लेकर आशंकित भी हैं वॉरेन

वॉरेन रूसी मोटरसाइकिल लेकर खुश तो बहुत हैं लेकिन उन्हें डर भी है कि दुश्मन समझे जाने वाले देश से मोटरसाइकिल लेने को लेकर उन्हें निशाना न बनाया जाए. वॉरेन ने कहा कि वो नहीं चाहते कि रूसी मोटरसाइकिल लेने को लेकर लोग उनके पीछे पड़े. वो कहते हैं, 'मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के साथ कुछ गलत हो.'

इसी के साथ ही वॉरेन ने बताया कि जब वो रूसी दूतावास से मोटरसाइकिल हासिल करने के के लिए डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इसका निर्माण 12 अगस्त को हुआ था.

उन्होंने कहा, 'तो बात ये है कि यह शोरूम के फर्श से लुढ़क कर 24 घंटे के भीतर सीधे जेट में डाली गई और मेरे पास आ गई.' 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

