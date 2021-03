प्रिंस हैरी और मेगन का खुलासा- रंग के डर से बेटे को प्रिंस नहीं बनाना चाहता था शाही परिवार, आए थे सुसाइड के खयाल

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल ने रविवार को एक टीवी इंटरव्यू में बड़े खुलासे किए हैं. मेगन मर्केल का कहना है कि शाही परिवार के साथ उनका कई विषयों पर विवाद रहा था. मेगन ने खुलासा किया कि शाही परिवार उनके बेटे आर्ची को प्रिंस नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसके जन्म से पहले उन्हें डर था कि कहीं उसका रंग ब्लैक ना हो.



हॉलीवुड स्टार ओप्रा विन्फ्रे के साथ बातचीत में आर्ची के जन्म से पहले शाही परिवार ने प्रिंस हैरी से इस बारे में चर्चा की थी, जो उनके लिए काफी दर्दनाक था. हालांकि, मेगन ने इंटरव्यू में उस शख्स का नाम नहीं बताया जिसने इस बात का डर जताया था.

Today’s the day.



Oprah with Meghan and Harry: A Primetime Special airs tonight at 8/7c on @CBS. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/hHFppSFrW8