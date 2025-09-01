scorecardresearch
 

Feedback

आतंकवाद पर PM मोदी का भाषण सुन उड़ा शहबाज के चेहरे का रंग, SCO के मंच से PAK को सुनाई गई खरी-खरी

एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला है. उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद पर किसी भी तरह के डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे. उनका यह संदेश उस वक्त आया जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सामने बैठे थे और मोदी के शब्द सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया.

Advertisement
X
अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस खासतौर पर आतंकवाद पर रहा. (Photo: Screengrab)
अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस खासतौर पर आतंकवाद पर रहा. (Photo: Screengrab)

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर सीधा हमला बोला और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया. खास बात यह रही कि मोदी का यह भाषण उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहीं मौजूद थे.

क्या बोले पीएम मोदी?

पीएम मोदी ने कहा, 'हाल ही में हमने पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा. इस दु:ख की घड़ी में, जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं. यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है?'

'SCO को लेकर भारत की नीति के तीन स्तंभ'

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में SCO को लेकर भारत की नीति के तीन स्तंभ बताए- S यानी Security (सुरक्षा), C यानी Connectivity (कनेक्टिविटी) और O यानी Opportunity (अवसर). उन्होंने कहा कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता विकास की नींव हैं, लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद इस राह की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं. 

Advertisement

मोदी का भाषण सुन उड़ा शहबाज के चेहरे का रंग

उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि आतंकवाद पर किसी भी तरह के डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे और सभी देशों को एकजुट होकर इसका हर रूप में विरोध करना होगा. पीएम मोदी जब आतंकवाद पर भाषण दे रहे थे तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके सामने ही बैठे थे. जैसे ही पीएम ने पहलगाम हमले का जिक्र किया शहबाज के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement