नेतन्याहू से मिले पीयूष गोयल... भारत-इजरायल के बीच FTA को लेकर आया बड़ा अपडेट

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से यरुशलम स्थित पीएम कार्यालय में मुलाकात की. बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की, जिनमें निवेश का विस्तार, मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को बढ़ावा देना, तथा भारत से मध्य पूर्व और इजरायल होते हुए यूरोप तक आर्थिक गलियारे (India-Middle East-Europe Economic Corridor) को आगे बढ़ाना शामिल था. इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है.

पीयूष गोयल ने X पर पोस्ट किया, 'अपनी तीन दिवसीय यात्रा के समापन पर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं. उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. मंत्री निर बरकात के साथ अपनी चर्चाओं और मेरे साथ आए 60 से अधिक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बिजनेस फोरम और सीईओ फोरम के सफल आयोजन के बारे में उन्हें जानकारी दी. FTA वार्ता शुरू करने के लिए संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर पर प्रकाश डाला, जिससे व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा.'

उन्होंने कहा, 'इजरायल की उच्च तकनीक शक्तियों को भारत के पैमाने और प्रतिभा के साथ जोड़कर हमारी इनोवेशन साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की. कृषि, जल, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को और गहरा करने पर उनका मार्गदर्शन लिया.'

दो चरणों में लागू हो सकता है FTA

इजरायली पीएम से मुलाकात के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) दो चरणों में लागू होगा और इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में आपसी संबंध मजबूत होंगे.



बैठक में शामिल हुए भारतीय राजदूत

इस बैठक में इजरायल की ओर से अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकत, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्यवाहक निदेशक गिल रीच, प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार ओफिर फॉक मौजूद रहे. वहीं, भारत की ओर से इजरायल में भारतीय राजदूत जेपी सिंह भी भाग लिया. इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग का एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

इजरायल के कृषि मंत्री से की मुलाकात

21 नवंबर को अपनी बैठकों के दौरान गोयल ने इजरायल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री, एवी डिचर से कृषि सहयोग को आगे बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की. मंत्री डिचर ने गोयल को इजरायल के 25 वर्षीय खाद्य सुरक्षा रोडमैप, उसकी उन्नत बीज-सुधार रणनीतियों और कृषि के लिए जल-पुनर्उपयोग प्रौद्योगिकियों में देश के वैश्विक नेतृत्व के बारे में जानकारी दी.



वहीं, इससे पहले 20 नवंबर 2025 को पीयूष गोयल ने इजरायल के अर्थव्यवस्था मंत्री बरकत के साथ बैठक के साथ अपने आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया.

