scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तानी फौज ने अपने ही देश में की एयरस्ट्राइक, बच्चे-महिला समेत 30 नागरिकों को मार डाला

पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश में एयरस्ट्राइक कर बच्चे-महिला समेत 30 नागरिकों की जान ले ली है. 

Advertisement
X
पाकिस्तानी सेना ने पश्तून नागरिकों पर किया हमला. (photo: Representational )
पाकिस्तानी सेना ने पश्तून नागरिकों पर किया हमला. (photo: Representational )

पाकिस्तानी सेना अपने ही पश्तून नागरिकों पर हवाई हमले कर बच्चे-महिला समेत 30 नागरिकों की जान ले ली है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिराह घाटी स्थित मत्रे दारा गांव पर रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने JF-17 लड़ाकू विमानों से कम से कम 8 LS-6 बम गिराए, जिसमें 30 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. बामबारी में गांव का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है और जगह-जगह लाशें बिछी पड़ी हैं.

स्थानीय निवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गांव में लोग सो रहे थे, तभी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी. बमबारी इतनी तीव्र थी कि गांव का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है. कई घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और चारों ओर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है. गांव की गलियां और सड़कें टूटे हुए घरों के मलबे से भरी पड़ी हैं, जिससे बचाव और राहत कार्य में भारी मुश्किलें आ रही हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गांव की तबाही और घायलों की चीखें साफ दिखाई दे रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement