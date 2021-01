पाकिस्तान में गुरुवार को ट्विटर पर क्यों ट्रेंड होता रहा #BoycottCannoli?

बॉयकॉट केनोली (#BoycottCannoli) गुरुवार को पाकिस्तान में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर टॉप पर ट्रेंड होता रहा. पहले आपको बता दें कि केनोली है क्या. वैसे तो केनोली एक प्रकार की इटैलियन पेस्ट्री का नाम है, लेकिन यहां बात इस्लामाबाद में स्थित ‘केनोली बाई कैफे सोल’ नाम के एक कैफे की हो रही है. ऐसा क्या हुआ कि शहर के पॉश इलाके में स्थित इस कैफे के खिलाफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स को इतनी नाराजगी हुई कि इसके बॉयकाट का हैशटैग ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर ट्रेंड होने लगा.

कैफे के इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो कथित तौर पर अपलोड किया गया, लेकिन इसे कुछ ही मिनट में हटा लिया गया. लेकिन इसमें जो दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था, वो सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज करने के लिए काफी था. जैसे कि कहा जाता है कि सोशल मीडिया कुछ नहीं भूलता. ट्विटर के अलावा फेसबुक के फूड ग्रुप्स पर खास तौर पर इसी वीडियो को इतना शेयर किया गया कि #BoycottCannoli ट्रेंड करने लगा.

वीडियो में देखा जा सकता है दो महिलाएं, जिनकी बातों से उनके कैफे मालिक होने का अंदाज लगता है, अपने एक स्टाफ सदस्य के अंग्रेजी बोलने का मजाक उड़ाती नजर आ रही हैं. इनमें एक महिला स्टाफ सदस्य का अपने कैफे के मैनेजर के तौर पर पहले परिचय देती है और बताती है कि ये नौ साल से हमारे साथ है. फिर उसे ओवेस नाम लेकर बुलाती है. फिर महिला के साथ बैठी दूसरी महिला उससे सवाल करने लगती है.

इनमें ये पूछा जाता है कि वो कितने साल से वहां काम कर रहा है. फिर उससे पूछा जाता है कि अंग्रेजी सीखने में उसने कितना वक्त लगाया. स्टाफ सदस्य इस पर कहता है डेढ़ साल. फिर महिलाएं उससे कहती हैं कि अंग्रेजी में एक वाक्य में अपना परिचय दे. घबराया हुआ दिख रहा स्टाफ सदस्य इतना ही कह पाता है... “माई नेम इज ओवेस, आई जॉब हेयर मैनेजर एंड...दैटस इट...”. इस पर एक महिला शाबाश कहती है. और दूसरी महिला वीडियो के आखिर में कहती नजर आती हैं, “तो ये है हमारा मैनेजर जो हमारे साथ नौ साल से हैं. और ये है सुंदर अंग्रेजी जो वो बोलता है. ये है जिसके लिए हम भुगतान करते हैं...और एक बहुत अच्छी सैलरी, माइंड यू...”

ट्विटर यूजर @Dragunov ने महिलाओं के इस तरह अपने स्टाफ सदस्य का मजाक बनाने की निंदा की. साथ ही उस वीडियो को भी अपलोड किया. इसी ट्वीट पर आजम जमील ने प्रतिक्रिया दी- ''एक शख्स जिसमें अंग्रेजी बोलने की योग्यता नहीं है, वीडियो में दिख रही इन महिलाओं से कहीं बेहतर है जिनकी परवरिश संदिग्ध है. ये देख कर दुख हुआ."

A man without English speaking abilities is a whole lot better than women with suspect upbringing. Saddened to see this. — Azam Jamil (@AzamJamil53) January 21, 2021

ट्विटर यूजर वासिफ रहमान ने लिखा- "इस कैफे का बॉयकॉट करो...उनसे कहो कि अपना बिजनेस किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ले जाएं जहां उन्हें लोगों को अंग्रेजी सिखाने में हजारों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे और न ही उन्हें विदेशी भाषा सीख पाने पर अपमानित करना पड़ेगा.''

Boycott this cafe... tell them to shift their business to an English speaking country where they don’t have to spend thousands on teaching people English and then humiliate them on failing to learn a foreign Language. — Wasif Rehman (@Wassie_Rehman) January 21, 2021

कुछ ट्विटर यूजर महिलाओं का समर्थन करते भी नजर आए. ट्विटर यूजर सहर शिनवारी ने रिप्लाई ट्वीट में कहा, “मैं नहीं समझती कि उन्होंने कुछ गलत कहा. साफ है कि वो कोई लोकल ढाबा नहीं चला रहे बल्कि कैपिटल सिटी में इंटरनेशनल रेस्त्रां चला रहे हैं जहां 190 से ज्यादा देशों के दूतावास स्थित है. विदेशी कस्टमर्स से किस भाषा में संवाद किया जाए.”

I don't think they have done anything wrong. Obviously they aren't running some local dhabas but an int restaurant in the heart of capital city where embassies of more than 190 countries are also located. In which language would he communicate with foreign customers ? — Sehar Shinwari (@SeharShinwari) January 21, 2021

बहरहाल जो भी हो गुरुवार को पाकिस्तान में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर इस वीडियो को लेकर तूफान मचा रहा.

