ऑपरेशन सिंदूर से हुई ऐसी तबाही, चार महीने बाद भी एयरबेस की मरम्मत नहीं कर पाया पाकिस्तान

इस हफ्ते की शुरुआत में, पाकिस्तान सरकार के दो वीवीआईपी जेट- एक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरा फील्ड मार्शल असीम मुनीर का जेट एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन पहुंचा. शरीफ को लेकर गल्फस्ट्रीम जी450 विमान लाहौर से उड़ा, जबकि मुनीर के जेट ने रावलपिंडी के चकलाला स्थित नूर खान बेस से उड़ान भरी. मुनीर के जेट ने उड़ान भरने के लिए जिस रनवे का इस्तेमाल किया, उसके कुछ ही मीटर की दूरी पर एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई साइट पर पुनर्निर्माण शुरू कर दिया गया है.

इंटेल लैब के जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन के अनुसार, हमले से पहले की सैटेलाइट तस्वीरों में साइट पर 'विशेष सैन्य ट्रक' दिखाई दे रहे थे, जिन्हें हमलों के दौरान नष्ट कर दिया गया. विश्लेषकों का मानना है कि ये ट्रक कमांड और कंट्रोल (C2) सेंटर्स के रूप में काम कर रहे थे, जो हवाई और जमीनी संसाधनों को कम्यूनिकेशन सिस्टम से जोड़ते थे.

इंडिया टुडे को अमेरिकी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजीज से मिली नई तस्वीरें दिखाती हैं कि हमले के लगभग चार महीने बाद, नूर खान बेस पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा है. बुधवार को ली गई इन तस्वीरों में घटनास्थल पर नई दीवारों के हिस्से और जमीन पर काम दिखाई दे रहा है.

पाकिस्तानी वायुसेना की नंबर 12 वीआईपी स्क्वाड्रन, जिसे बुर्राक्स भी कहा जाता है, इसी बेस से संचालित होती है. यह यूनिट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुखों और कैबिनेट मंत्रियों सहित देश के शीर्ष नेतृत्व को लाने-ले जाने के लिए जिम्मेदार है.

Advertisement

साइमन ने इंडिया टुडे को बताया, 'मई 2025 में भारत के हमले में एयरबेस के एक परिसर में मौजूद विशेष सैन्य ट्रकों को निशाना बनाया गया था. उस दौरान आस-पास के स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा था. नुकसान होने की वजह से बाद में चलकर इन संरचनाओं को संभवतः गिरा दिया गया था.'

उन्होंने आगे कहा, 'नई दीवार के खंडों का वर्तमान लेआउट उन इमारतों के लेआउट जैसा है जिन्हें गिरा दिया गया था. पाकिस्तान इसे दोबारा बना रहा है जिससे पता चलता है कि वो इस साइट पर अपने ऑपरेशन फिर से शुरू करना चाहता है जो कि शायद एयरफील्ड ऑपरेशन का हिस्सा है.

नई तस्वीरों में रिकंस्ट्रक्शन साइट के पास बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 जैसा दिखने वाला एक वीवीआईपी जेट और एक सैन्य परिवहन विमान भी दिखाई दे रहा है. मुनीर ने हाल ही में विदेश यात्राओं के लिए पीएएफ ग्लोबल 6000 का इस्तेमाल किया है क्योंकि उनका गल्फस्ट्रीम विमान ब्रिटेन के फार्नबोरो सेंटर में तीन महीने तक रखरखाव के लिए गया था. वह विमान अब वापस आ गया है और माना जा रहा है कि एक अन्य गल्फस्ट्रीम, जे755, भी नूर खान में है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहले इस हमले की पुष्टि की थी और याद किया था कि कैसे मुनीर ने उन्हें पर्सनली इस घटना की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था, 'मुझे दोपहर ढाई बजे सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर का एक फोन आया, जिन्होंने मुझे बताया कि भारत ने अभी-अभी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और उनमें से एक नूर खान हवाई अड्डे पर गिरी है.'

---- समाप्त ----