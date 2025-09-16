scorecardresearch
 

'रैफरी को ऐसा नहीं करना था...', क्रिकेट मैच में Handshake विवाद पर दिखी PAK सूचना मंत्री की झुंझलाहट

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता उल्लाह तारड़ ने भारतीय टीम पर हाथ न मिलाने का आरोप लगाकर अपनी झुंझलाहट दिखा दी. इससे पहले पूर्व पाक खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने एक टीवी प्रोग्राम में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. कारण, टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 14 सितंबर को हुए मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था.

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि खेल की भावना जिंदा रहनी चाहिए. (File Photo- X)
पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और अब एशिया कप क्रिकेट मैच में हार के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक हलकों में बौखलाहट साफ दिख रही है. मैदान और सीमा दोनों जगह हार चुके पाकिस्तान के खिलाड़ी से लेकर नेता तक अब बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं. इस क्रम में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अत्ता उल्लाह तारड़ ने भारतीय टीम पर हाथ न मिलाने का आरोप लगाकर अपनी झुंझलाहट दिखा दी.

इससे पहले पूर्व पाक खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ ने एक टीवी प्रोग्राम में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. कारण, टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 14 सितंबर को हुए मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. टॉस के समय और मैच के बाद भी भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाकर रखी थी. पाकिस्तान ने इसके लिए मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को जिम्मेदार माना था.

हताशा छिपाते नजर आए पाकिस्तानी मंत्री

इस पर अब पाकिस्तानी मंत्री तारड़ ने अपनी हताशा छिपाते हुए कहा, “आपके जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए. क्रिकेट के मैदान में आकर आप हाथ नहीं मिलाते. ये शर्मिंदगी मिटाने का तरीका है. ये वही लोग करते हैं जिनकी कोई ethics नहीं होती, जिनका कोई honour नहीं होता. हम honourable लोग हैं, हम जंग जीतते हैं और खेल के मैदान में भी हम मानते हैं कि हालात जैसे भी हों, खेल की भावना जिंदा रहनी चाहिए.”

मंत्री ने भारत को 'morally bankrupt' करार देते हुए मैच रैफरी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “मेरा ख्याल है कि मैच रैफरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था. रैफरी तो रैफरी होता है, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए था. आगे का फैसला PCB करेगा.”

शोएब अख्तर ने भी उठाए थे सवाल

'हैंडशेक विवाद' को लेकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का भी बयान सामने आया था. शोएब अख्तर ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था. लड़ाई-झगड़े तो घर में भी होते रहते हैं. अख्तर भारतीय खिलाड़ी के पाकिस्तानी प्लेयर्स संग हाथ नहीं मिलाने से काफी आहत दिखे थे. उन्होंने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया था.

ICC ने खारिज कर दी थी पाकिस्तान की मांग

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मांग को खारिज कर दिया. पीसीबी ने आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई थी कि पायक्रॉफ्ट ने रविवार (14 सितंबर 2025) को टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से कहा था कि वे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाएं.

69 साल के जिम्बाब्वे के पायक्रॉफ्ट बुधवार (17 सितंबर 2025) को पाकिस्तान और यूएई के बीच ग्रुप चरण के अंतिम मैच में भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे.

पाकिस्तान टीम प्रबंधक नवेद चीमा ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल (ACC) में भी शिकायत दर्ज कराई थी कि पायक्रॉफ्ट की सिफारिश के कारण टीम शीट्स दोनों कप्तानों के बीच नहीं बदली गईं, जैसा सामान्य तौर पर होता है. पीसीबी ने इस पूरे घटनाक्रम पर एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) से शिकायत की और आईसीसी के दखल की मांग भी की थी.

