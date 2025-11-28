'चार हफ्तों से मिलने नहीं दिया...', इमरान खान की बहन ने मुनीर पर लगाए गंभीर आरोप, आधी रात रावलपिंडी जेल के बाहर जुटे समर्थक

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी ने मौजूदा पाकिस्तान सरकार पर कड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान की सरकार बेहद अलोकप्रिय है और जनता का कोई भरोसा या समर्थन उनके साथ नहीं है.

नूरीन का कहना है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की जनता खड़ी है. हर तबके का इंसान उनका साथ दे रहा है. लेकिन मौजूदा हुकूमत से लोग गुस्से में हैं, क्योंकि सरकार अपने ही नागरिकों पर जुल्म कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने सारी चुनाव हारने के बाद धांधली करके सरकार बनाई है. ऐसा शासन, जो जनता द्वारा नहीं चुना गया, वह टिक नहीं सकता.

नूरीन ने आगे कहा कि उन्हें अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कोई उम्मीद नहीं है. उनके मुताबिक, दुनिया के कई देशों की सरकारें भी पाकिस्तान जैसी हैं. वो जानते हैं कि यहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन फिर भी चुप हैं.

उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों को अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में चुनावों में गड़बड़ियां हुईं और पूरी प्रक्रिया धांधली से भरी थी. फिर भी वे कोई कदम नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें यही लोग चाहिए जो पाकिस्तान पर राज करते रहें और हालात वैसे ही बने रहें जैसे अभी हैं.

विदेशों से भी है हुकूमत को सहारा

नूरीन ने दावा किया कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को कुछ बड़े देशों से भी सहारा मिला हुआ है. उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपना अच्छा दोस्त कहा था.

नूरीन के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ अपनी सीट हार गए थे, लेकिन आसिम मुनीर ने उन्हें जितवाया. यानी सेना ही सबसे ताकतवर ताकत बन गई है. उन्होंने कहा कि पहले भी पाकिस्तान में कई बार तानाशाह आए, पर उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ. अब सवाल ये है कि ये लोग कब तक टिक पाएंगे और कब तक अपने ही लोगों पर जुल्म करते रहेंगे.

इमरान खान की सेहत को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उनकी बहन नोरीन नियाज़ी ने आरोप लगाया कि परिवार को कई हफ्तों से इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और अधिकारियों की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही.

नोरीन नियाज़ी ने कहा, “हमें कुछ नहीं बताया जा रहा. कोई अंदर जाने नहीं दे रहा. पार्टी के लोग मिलने गए थे, लेकिन उन्हें भी रोक दिया गया. हमें पिछले चार हफ्तों से उनसे मिलने की इजाज़त नहीं मिली है.”

#WATCH | Lahore, Pakistan | PTI Founder and former Pakistan PM Imran Khan's sister, Noreen Niazi, says, "We used to hear and read about Hitler... just like Hitler used to lock people in basements, the same thing is happening in Pakistan."



She said, "Censorship in Pakistan is so… pic.twitter.com/M4xeNn69Kw — ANI (@ANI) November 27, 2025

उन्होंने यह भी बताया कि परिवार को सोशल मीडिया और भारत से आई खबरों के ज़रिए ही यह पता चला कि इमरान खान की हत्या की चर्चाएं फैल रही हैं.

नोरीन का दावा है कि पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे परिवार को रोकें और उनके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करें. उन्होंने पुलिस व्यवहार को लेकर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी.

पाकिस्तान में सेंसरशिप हिटलर जैसी

नूरीन नियाज़ी ने पाकिस्तान में मीडिया पर लगाई जा रही पाबंदियों को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सेंसरशिप का हाल यह है कि मीडिया के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें इतना डराया-धमकाया जाता है कि जब वे बाहर आते हैं, तो बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते.

#WATCH | Lahore, Pakistan | On the incumbent Pakistan government, PTI Founder and former Pakistan PM Imran Khan's sister, Noreen Niazi, says, "They are extremely unpopular. They have no public support. Imaran Khan has the public's support....People at every level are standing… pic.twitter.com/6JCHSiJ01f — ANI (@ANI) November 27, 2025

पाकिस्तान के कई मशहूर पत्रकार अब देश छोड़कर बाहर रह रहे हैं, क्योंकि उनके बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं, संपत्ति ज़ब्त कर ली गई है और पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं.

उन्होंने कहा, हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर अपने विरोधियों को तहखाने में बंद कर देता था. वही चीज़ आज पाकिस्तान में हो रही है. मीडिया को दबाया जा रहा है, जनता की आवाज़ बंद कर दी गई है, और जो सवाल उठाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है.

रावलपिंडी जेल के बाहर देर रात हज़ारों का घेराव

रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर देर रात माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा, जहां PTI समर्थकों की बड़ी भीड़ ने इमरान खान से मुलाकात की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया. इस विरोध प्रदर्शन में ख़ैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी भी पहुंचे. कई PTI सांसद भी धरने में शामिल हुए.

सोहैल अफरीदी ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान खान तक पहुंच बहाल नहीं की गई और उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं मिला, तो सरकार को बड़े पैमाने पर जन आंदोलन और सड़कों पर उतरते लोग देखने होंगे.

इमरान खान को अदियाला जेल में कथित तौर पर ‘सॉलिटरी डेथ सेल’ में रखने को लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर भी दबाव बढ़ने लगा है. हजारों लोगों ने जेल की ओर मार्च की तैयारी कर ली है ताकि सैन्य प्रतिष्ठान पर और दबाव डाला जा सके.

इमरान खान के बेटे क़ासिम ने कहा - अगर उन्हें कुछ हुआ तो जवाबदेह सरकार होगी

इमरान खान के छोटे बेटे, क़ासिम खान, ने सोशल मीडिया पर बेहद तीखा और भावनात्मक बयान जारी किया है. X पर पोस्ट करते हुए क़ासिम ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान सरकार ने उनके पिता को पूरी तरह “अलग-थलग” कर दिया है और परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा.

क़ासिम ने चेतावनी दी कि अगर उनके पिता की सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह पाकिस्तान सरकार और जेल प्रशासन की होगी.

ये खबर एएनआई के इनपुट के साथ लिखी गई है.

