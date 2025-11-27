इमरान खान कब आएंगे सामने? बहनें जेल के बाहर बैठीं, 8वीं बार भी नहीं मिल पाए खैबर CM

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कहां हैं और हमें उनसे क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है? इस सवाल का जवाब पिछले कुछ दिनों से इमरान खान की बहनें, उनके वकील और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ता जानना चाह रहे हैं. सोशल मीडिया पर इमरान की मौत की अफवाहों के बीच जेल प्रशासन ने साफ कह दिया है कि इमरान बिल्कुल स्वस्थ हैं. इस बीच खैबर पख्तूनख्वाह के मुख्यमंत्री अदियाला जेल पहुंचे.

इस बीच खैबर पख्तूनख्वाह के मुख्यमंत्री सोहेल खान अफरीदी रावलपिंडी की अदियाला जेल पहुंचे, जहां इमरान खान 2023 से बंद हैं. लेकिन सोहेल खान को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया.

इसके बाद सोहेल खान ने कहा कि मैं आठवीं बार अदियाला जेल आया लेकिन मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया. यही इमरान खान की बहनें भी कह रही हैं कि उन्हें बीते तीन हफ्ते से इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है. जेल प्रशासन के बार-बार इनकार से कई कॉन्सपिरेसी थ्योरी सामने आ रही हैं.

इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी इमरान की सेहत को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. इसके साथ ही प्रशासन से पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के बीच मुलाकात की व्यवस्था करने की मांग की है.

इमरान की पार्टी का सरकार को अल्टीमेटम

इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की मौत की खबरें चर्चा में हैं. पार्टी ने कहा कि इमरान खान की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारी सीधे सरकार पर है.

पार्टी ने सीधेतौर पर पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी तरह की अनहोनी हुई तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पार्टी ने सोशल मीडिया पर लगातार फैलाई जा रही अफवाहों की भी जांच की मांग की है.

इससे पहले बुधवार को अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी इमरान खान की बहनों पर लाठीचार्ज किया गया. इमरान की बहन आलिमान ने आरोप लगाया कि उन्हें सड़क पर बाल पकड़कर खींचा गया. उन्हें कुछ देर के लिए हिरासत में भी लिया गया.

रावलपिंडी की अदियाला जेल ने जारी बयान में कहा कि इमरान खान की अदियाला से ट्रांसफर की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है. वह पूरी तरह स्वस्थ हैं और जेल में उन्हें पूरी मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं. जेल प्रशासन ने कहा कि इमरान खान की हेल्थ को लेकर चल रही अटकलें पूरी तरह से गलत हैं. उनकी जेल के भीतर बढ़िया देखभाल हो रही है.

