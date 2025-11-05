scorecardresearch
 

Feedback

ईरान से हथियार उठाकर हूतियों को करता था सप्लाई... अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिक को 40 साल की जेल

अमेरिका की अदालत ने पाकिस्तानी नागरिक मुहम्मद पहलवान को ईरान निर्मित उन्नत पारंपरिक हथियारों की तस्करी के आरोप में 40 साल की सजा सुनाई है. पहलवान को आतंकवादियों को सहयोग देने और हूती विद्रोहियों के लिए विस्फोटक सामग्री पहुंचाने के आरोप में दोषी पाया गया है.

Advertisement
X
कहा जा रहा है कि हूती विद्रोही उन्हीं सप्लाई किए गए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे. (वीडियो ग्रैब/@IranObserver0)
कहा जा रहा है कि हूती विद्रोही उन्हीं सप्लाई किए गए हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे. (वीडियो ग्रैब/@IranObserver0)

अमेरिका में एक पाकिस्तानी नागरिक मुहम्मद पहलवान को 40 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने उसे ईरानी हथियारों की तस्करी और आतंकवादियों को सहायता देने का दोषी पाया. यह सजा उसे बीते महीने सुनाई गई.

पहलवान को जून 2024 में एक संघीय जूरी ने दोषी ठहराया था. उस पर आरोप था कि उसने आतंकवादी संगठनों को सामग्री और संसाधन मुहैया कराए, ईरान के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम को सहायता दी और हूती विद्रोहियों के लिए विस्फोटक उपकरणों की ढुलाई की.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में JUI-F के प्रमुख मौलाना की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली

सम्बंधित ख़बरें

JUI-F chief killed in Pakistan.
पाकिस्तान में JUI-F के प्रमुख मौलाना की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली 
Mohsin Naqvi
PAK का ड्रामा: ICC मीटिंग में नहीं आएंगे Mohsin Naqvi! 
Minuteman III ICBM Test After Trumps Nuclear Directive
अमेरिका में न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग की तैयारी तेज, ट्रंप के बयान के बाद सेना ने दिया अपडेट 
Pakistan supreme court fire
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में धमाका, 12 लोग घायल, क्या है विस्फोट की वजह? 
Trump US Nuclear Test
'...हथियार बेकार हो जाएंगे', 33 साल बाद परमाणु परीक्षण पर अड़े ट्रंप क्या नया करना चाहते हैं 

अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, 11 जनवरी 2024 की रात अमेरिकी नौसेना के सेंट्रल कमांड के जवानों ने सोमालिया तट के पास अरब सागर में एक बिना झंडे वाली नाव (धो) को रोका. यह कार्रवाई USS Lewis B Puller जहाज से की गई, जिसमें नेवी सील्स और कोस्ट गार्ड की टीम शामिल थी.

ईरानी उन्नत पारंपरिक हथियार बरामद किए गए थे

जांच के दौरान नाव पर 14 लोग सवार मिले, जिनमें पहलवान भी शामिल था. तलाशी में ईरान निर्मित उन्नत पारंपरिक हथियार बरामद किए गए, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी-शिप क्रूज मिसाइल के पार्ट्स और एक वॉरहेड शामिल था. अमेरिकी जांच एजेंसी के अनुसार, ये वही हथियार थे जिनका उपयोग हूती विद्रोही लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यापारी और अमेरिकी जहाजों पर हमलों में कर रहे थे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्या न्यूक्लियर टेस्ट से आने लगते हैं भूकंप... पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है!

IRGC के साथ मिलकर कर रहा था हथियारों की तस्करी

कार्रवाई के दौरान पहलवान ने अमेरिकी टीम से झूठ बोला और अपने साथियों को भी झूठ बोलने के निर्देश दिए. बाद में उसने चालक दल और उनके परिवारों को धमकी भी दी. इसी दौरान दो नेवी सील्स - क्रिस्टोफर चेम्बर्स और नाथन गेज़ इंग्राम की जान चली गई.

जांच में खुलासा हुआ कि पहलवान अगस्त 2023 से जनवरी 2024 तक ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े दो ईरानी भाइयों - शाहब और यूनुस मिरकजई - के साथ मिलकर हथियारों की तस्करी कर रहा था. वह ईरान से सोमालिया तट तक कार्गो लाता और रात के समय जहाज-से-जहाज ट्रांसफर कर इन हथियारों को हूती विद्रोहियों तक पहुंचाता था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bilaspur Train Accident
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025
    Advertisement