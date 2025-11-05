scorecardresearch
 

पाकिस्तान में JUI-F के प्रमुख मौलाना की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी चरसद्दा जिले में अज्ञात हमलावरों ने जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल समूह) के प्रमुख मौलवी मौलाना अब्दुस सलाम की गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पाकिस्तान में JUI-F प्रमुख की हत्या. (photo: AI-generated)
उत्तर-पश्चिम पाकिस्तान के चारसद्दा जिले में मंगलवार को जमीअत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल ग्रुप) के प्रमुख मौलाना और प्रांतीय परिषद सदस्य मौलाना अब्दुस सलाम की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने ये जानकारी दी है. 

पुलिस के अनुसार, मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने मंदानी-तख्तभाई रोड पर मौलाना की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना मंदानी पुलिस स्टेशन की क्षेत्राधिकार में हुई है. 

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अभी तक किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. हालांकि, पुलिस पिछली घटनाओं को भी ध्यान में रख रही है. पहले के मामलों में दाएश (ISIS) आतंकवादी समूह ने JUI-F के सदस्यों की हत्याओं की जिम्मेदारी ली थी. इसलिए पुलिस जांच में इस एंगल पर भी गहनता से विचार कर रही है.

पुलिस ने बताया कि मौलवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. घटनास्थल के आसपास के पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है. साथ ही के मकसद और शामिल लोगों का पता लगाने के लिए कई एंगलों से जांच शुरू कर दी गई है.

वहीं, JUI-F के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने मौलाना सलाम की हत्या की कड़ी निंदा की है. इस तरह की टारगेटेड किलिंग से इलाके में तनाव बढ़ गया है.

कौन था अब्दुस सलाम

बता दें कि मृतक मौलाना अब्दुस सलाम अंगार बारी बंद, तहसील टांगी में मदरसा अबू बक्र सिद्दीक के प्रमुख था और वह जमीअत उलेमा-ए-इस्लाम की प्रांतीय परिषद के सदस्य भी था.

---- समाप्त ----
