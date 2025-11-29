इमरान खान नाम का तूफान... किस हद तक जाएगी जेल में मुलाकात की जिद? मुनीर के खिलाफ डटे बहन-बेटे और समर्थक

पाकिस्तान से ऐसी खबर आ रही है, जिसने मुल्क को हिलाकर रख दिया है. साथ ही पाकिस्तान में सुप्रीम पावर बने आसिम मुनीर की जड़ें तक खोद दी हैं. पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक और लाहौर से लेकर पेशावर तक, इमरान खान के लिए एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ है. जब से अफवाह उड़ी कि इमरान खान की जेल में हत्या कर दी गई, तब से इमरान खान की तीन बहनों ने आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया है. अब एक तरफ तो ये तीनों बहनें जेल में बंद इमरान खान से मिलने की जिद पर अड़ी हैं, तो दूसरी तरफ इनके साथ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ, आम जनता भी रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर धरना दे रही है. इन सबके बीच, इमरान और जेमिमा खान के बेटे कासिम ने जेल में बंद इमरान खान के जिंदा होने का सबूत मांगा है. सवाल उठता है कि आखिर इमरान खान पर आसिम मुनीर ने इतना सस्पेंस क्यों बनाकर रखा है?

और पढ़ें

एक तरफ तो, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल रखने वाले पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गए हैं. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उन्हें, मुशर्रफ के बाद सबसे ताकतवर जनरल बनाता है. दूसरी तरफ आसिम मुनीर के पाकिस्तान में सुपर पावर बनते ही सबसे बड़ी बगावत शुरू हो गई है.

पूरे पाकिस्तान में इमरान के लिए कोहराम

रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक और लाहौर से लेकर पेशावर तक कोहराम मचा हुआ है. इमरान खान की 3 बहनें अडियाला जेल के सामने डटी हुई हैं और पूछ रही हैं कि उनकी मुलाकात जेल में बंद इमरान खान से क्यों नहीं कराई जा रही है. इमरान और जेमिमा खान के बेटे कासिम ने जेल में बंद इमरान खान के जिंदा होने का सबूत मांगा है.

Advertisement

करीब 4 महीने पहले भी इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में एक तूफान उठा था. इमरान खान की बहनों से लेकर, इमरान खान के दोनों बेटों कासिम और सुलेमान ने एक मूवमेंट चलाया था कि वो इमरान खान को जेल से आजाद करवाकर ही दम लेंगे. लेकिन आसिम मुनीर ने अपनी ताकत दिखाई और धारा 144 लगाकर इमरान खान की पार्टी और उनके रिश्तेदारों के इस मूवमेंट को तोड़ दिया. जो इमरान खान के दोनों बेटे लंदन से पाकिस्तान आने वाले थे, वो भी पिता के लिए शुरू हुए इस मूवमेंट में नहीं आ पाए.

5 अगस्त यानी तकरीबन 4 महीने पहले इमरान खान की बहनों, बेटों, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि आसिम मुनीर जेल के अंदर इमरान खान की हत्या करवाना चाहते हैं. और अब फिर से अडियाला जेल में बंद इमरान खान के लिए आवाज उठी है. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनकर आसिम मुनीर पाकिस्तान में सुपर पावर बन चुके हैं. लेकिन आसिम मुनीर की पावर का एहसास होते हुए भी इमरान की सेना ने उनसे लोहा ले लिया.

इमरान खान के बेटे कासिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें इमरान खान का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है कि मेरे पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था. पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक 'डेथ सेल' में रखा गया है. न तो किसी को उनसे मिलने दिया गया है, न ही कोई फोन कॉल या मैसेज दिया गया. मेरी बुआओं को भी भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है. यह सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है. सरकार उनके पिता की असली हालत छिपा रही है.

Advertisement

बेटे ने मांगा पिता के जिंदा होने का सबूत

इस तरह से इमरान खान के बेटे कासिम खान ने जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है. लेकिन आसिम मुनीर के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है. पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये तो कहा जा रहा है कि इमरान को जेल के अंदर फाइव स्टार जैसी सुविधाएं मिल रही हैं. लेकिन उनके परिवार को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है ये कोई नहीं बता रहा है. इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी, जिनको अडियाला जेल के बाहर बाल पकड़कर घसीटा गया. उन्होंने अब सीधे आसिम मुनीर को चुनौती दे दी है और ये भी कहा है कि इमरान खान पर जुल्म की इंतेहा हो रही है.

नूरीन नियाज़ी, इमरान खान की बहन ने कहा कि बहुत बड़ी मुश्किल तो इमरान खान खुद काट रहे हैं, वो आइसोलेशन में हैं. वो सबसे खतरनाक है. पिछली दफा भी आइसोलेट किया. बिजली बंद कर दी. ये जुल्म की इंतेहा तक पहुंच चुके हैं. अब लोग निकल रहे हैं. अब एक स्पार्क होगा, फिर इनको पता भी नहीं चलेगा कि लोग किस हद तक जाएंगे. इमरान खान की बहन नूरीन ने इमरान खान को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है, वो ये कि आसिम मुनीर चाहते हैं कि इमरान खान उनके सामने झुक जाएं, उनसे माफी मांगे और देश छोड़ने की डील कर लें. इसीलिए इमरान खान को हद से ज़्यादा टॉचर किया जा रहा है. लेकिन इमरान खान की बहन नूरीन एक बात और कहती हैं कि इमरान खान कभी नहीं झुकेंगे, कभी देश छोड़ने की डील नहीं करेंगे.

Advertisement

अदालत से भी हाथ लगी निराशा

अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों को समर्थन करने के लिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सीएम, सोहेल अफरीदी भी आ चुके हैं. उनका कहना है कि कोर्ट ने उन्हें इमरान खान से मिलने की अनुमति दी. लेकिन जब वो अडियाला जेल पहुंचे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया. उसके बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लीडर और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम, सोहेल अफरीदी ने जेल के बाहर धरना दे दिया.

सोहेल अफरीदी ने इमरान खान से मिलने की जिद की तो उन्हें पीटा भी गया. जब सोहेल अफरीदी और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि इमरान खान से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो चीफ जस्टिस ने मिलने से ही इनकार कर दिया.

मुनीर को विद्रोह की आंधी का डर

जेल में इमरान खान कैसे हैं, उन्हें किस तरह से रखा गया है. ये जानने के लिए इमरान खान का परिवार और समर्थक, वकील, डॉक्टर उनसे मिलने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर भी जिद पर अड़े हैं. अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों, तो क्या आसिम मुनीर को डर लग रहा है कि कहीं इमरान खान अपने समर्थकों को कोई ऐसा मैसेज तो नहीं दे देंगे, जिससे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ विद्रोह की आंधी आ जाएगी.

---- समाप्त ----