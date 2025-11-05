scorecardresearch
 

Feedback

'एक कप चाय' ने पाकिस्तान को कर दिया लहूलुहान... इमरान खान पर इशाक डार का बड़ा आरोप

पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने अफगानिस्तान नीति को लेकर इमरान खान की सरकार और पूर्व ISI प्रमुख फैज हमीद पर निशाना साधा. डार ने कहा कि "एक कप चाय" की उस मुलाकात ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया- उसी के बाद सीमाएं खुलीं और 35-40 हजार तालिबान दोबारा देश में लौट आए. उन्होंने चेतावनी दी कि अब ऐसी भूल नहीं दोहराई जानी चाहिए.

Advertisement
X
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में तनाव बढ़ गया था. (File Photo)
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में तनाव बढ़ गया था. (File Photo)

पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों बड़ा हंगामा मचा हुआ है. विदेश मंत्री और उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि अफगानिस्तान को लेकर देश की नीति में गंभीर भूल हुईं, जिनकी कीमत पाकिस्तान आज खून-खराबे के रूप में चुका रहा है.

इशाक डार ने अप्रत्यक्ष रूप से इमरान खान की सरकार और पूर्व आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर निशाना साधा, जिन्हें अफगान तालिबान से नजदीकियां बढ़ाने का वास्तुकार माना जाता है.

यह भी पढ़ें: ईरान से हथियार उठाकर हूतियों को करता था सप्लाई... अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिक को 40 साल की जेल

सम्बंधित ख़बरें

india operation sindoor
आतंक का पनाहगाह फिर खड़ा करेगा PAK, पहली बार सैयदना बिलाल कैंप पहुंचा शहबाज का मंत्री 
Rahul Gandhi Hydrogen Bomb
राहुल के 'सियासी हाइड्रोजन बम' से पहले जान लीजिए क्या होता है असल वाला हाइड्रोजन बम 
yemen Houthi militants attacked a ship
ईरान से हथियार उठाकर हूतियों को करता था सप्लाई... अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिक को 40 साल की जेल 
JUI-F chief killed in Pakistan.
पाकिस्तान में JUI-F के प्रमुख मौलाना की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली 
Mohsin Naqvi
PAK का ड्रामा: ICC मीटिंग में नहीं आएंगे Mohsin Naqvi! 

एक कार्यक्रम में बोलते हुए इशाक डार ने तंज भरे लहजे में कहा, "पाकिस्तान ने इतनी आउटरीच की कि जब हम वहां गए तो कहा कि हम तो सिर्फ एक कप चाय पीने आए हैं. अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, लेकिन वो कप चाय हमें बहुत भारी पड़ गया. उसी कप चाय ने हमारी सीमाएं खोल दीं और 35-40 हजार तालिबान जो यहां से भाग गए थे, वे वापस लौट आए."

इशाक डार ने बताया कि उस वक्त की सरकार ने स्वात में पाकिस्तान का झंडा जलाने वाले और दर्जनों लोगों की हत्या करने वाले सबसे खतरनाक आतंकियों को भी रिहा कर दिया. उन्होंने कहा कि यह निर्णय देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुआ. उन्होंने कहा, "हमने खुद अपनी सीमाएं कमजोर कीं और अपने दुश्मनों को दोबारा ताकतवर होने का मौका दिया."

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्या न्यूक्लियर टेस्ट से आने लगते हैं भूकंप... पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है!

इशाक डार ने कहा कि इस 'तालिबान आउटरीच' ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को बर्बाद कर दिया. डार ने चेतावनी दी कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को अपनी नीतियों में संयम बरतना होगा और बीती गलतियों से सबक लेना होगा.

---- समाप्त ----
(रिपोर्ट- सत्येंद्र कनौजिया)
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Karakat Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025
    Mokama Election
    Advertisement