नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस लिया, हिंसक प्रदर्शनों में 20 की मौत, 300 से ज्यादा घायल

नेपाल सरकार ने तीन दिन पहले लगाए गए सोशल मीडिया बैन को सोमवार को वापस ले लिया है. युवाओं के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 20 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं. आपात कैबिनेट बैठक के बाद संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने घोषणा की कि फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप समेत सभी साइट्स दोबारा चालू कर दी गई हैं.

बैन वापस लेने के बाद नेपाल सरकार ने 'Gen-Z' प्रदर्शनकारियों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है. (File Photo: PTI)
नेपाल सरकार ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने का ऐलान कर दिया है. यह फैसला युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों के बीच लिया गया, जिनमें अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं.

नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने कैबिनेट की आपात बैठक के बाद घोषणा की कि सरकार ने सोशल मीडिया साइट्स पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने का निर्णय लिया है.

यह भी पढ़ें: नेपाल बना अमेरिका-चीन जंग का नया अखाड़ा? समझें- सोशल मीडिया बैन और Gen-Z की हिंसक क्रांति का पूरा गठजोड़

प्रदर्शनकारियों की मांग पूरी

गुरूंग ने कहा कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को सोशल मीडिया साइट्स को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है, जैसा कि 'Gen Z' प्रदर्शनकारियों की मांग थी. यही युवा राजधानी काठमांडू के संसद भवन के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे.

तीन दिन पहले नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया साइट्स, जिनमें फेसबुक और एक्स शामिल हैं, को बैन करने का आदेश दिया था क्योंकि वे नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कराने में असफल रहे थे.

यह भी पढ़ें: 'हामी नेपाल'... वो NGO जिसने पड़ोसी देश में प्रदर्शन को दिया बढ़ावा, यूं ही नहीं अचानक हिंसक हो गए Gen-Z प्रदर्शनकारी

नेपाल में दोबारा चालू हुए फेसबुक और व्हाट्सएप

मंत्री ने 'Gen Z' प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे अपना आंदोलन वापस ले लें. सोमवार को प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए. भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट्स तक का इस्तेमाल किया. इस बीच, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट्स सोमवार रात से नेपाल में फिर से चालू हो गई हैं.

