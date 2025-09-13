scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल की सत्ता संभालते ही एक्शन में सुशीला कार्की, पूर्व PM केपी ओली के खिलाफ FIR

सुशीला कार्की को सत्ता संभाले 24 घंटे भी नहीं हुए कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी. पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ 8 सितंबर को पुलिस दमन के मामले में FIR दर्ज की गई, जिसमें गंभीर अपराधों के आरोप हैं. ओली ने 9 सितंबर को जनजातीय युवाओं की आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया था.

Advertisement
X
8 सितंबर को हुई पुलिस दमन के विरोध में एफआईआर दर्ज (Photo: AP)
8 सितंबर को हुई पुलिस दमन के विरोध में एफआईआर दर्ज (Photo: AP)

सुशीला कार्की को नेपाल की सत्ता संभाले हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ख़िलाफ़ 8 सितंबर को हुई पुलिस दमन के विरोध में एफआईआर दर्ज की गई है. ओली के खिलाफ जघन्य अपराध के आरोप में जांच की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है. 

Gen Z के आक्रोश को देखते हुए 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था. जुलाई 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और एक साल दो महीने के बाद ही गद्दी छोड़नी पड़ी.

अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की कल कर सकती हैं कैबिनेट का विस्तार

सम्बंधित ख़बरें

Nepal has a new PM, Sushila Karki. Will the challenges come to an end?
नेपाल को मिलीं नई PM सुशीला कार्की, क्या खत्म होंगी चुनौतियां? 
PM Modis visit, oppositions attack; Political turmoil in Nepal
5 राज्यों के दौरे PM मोदी, देंगे योजनाओं की सौगात; देखें 100 बड़ी खबरें 
Earthquake
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
नेपाल की पहली महिला पीएम बनीं सुशीला कार्की (File Photo: Reuters)
पहली महिला चीफ जस्टिस, पहली महिला PM भी... सुशीला कार्की के सामने क्या चुनौतियां? 
Curfew lifted in Kathmandu, is peace returning?
काठमांडू में कर्फ्यू हटा, क्या नेपाल में लौट आएगी शांति? 

नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की कल (रविवार) को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती हैं. सुशीला कार्की शनिवार को पूरे दिन Gen Z प्रतिनिधियों और विभिन्न अन्य राजनीतिक और सामाजिक दलों के साथ विचार-विमर्श में व्यस्त रहीं. उनके इस व्यापक संवाद का उद्देश्य आगामी कैबिनेट विस्तार के लिए सहयोग और समर्थन जुटाना बताया जा रहा है.

कार्की के निकट सूत्रों के अनुसार, सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नए सदस्यों के नामों पर कल तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा. उम्मीद जताई जा रही है कि नामों के ऐलान के साथ उसी दिन नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस से पहली महिला PM तक... सुशीला कार्की को सत्ता के साथ मिली चुनौतियां

हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस कैबिनेट विस्तार में विभिन्न क्षेत्रीय और जातीय प्रतिनिधियों को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे सरकार की स्थिरता और जनसमर्थन में ग्रोथ होने की उम्मीद है.

सुशीला कार्की ने रचा इतिहास

12 सितंबर, 2025 का दिन नेपाल के लिए ऐतिहासिक रहा. क्योंकि पहली बार किसी महिला को नेपाल का सत्ता संभालने का मौका मिला. सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं. इससे पहले कभी भी कोई भी महिला ने नेपाल का नेतृत्व नहीं किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement