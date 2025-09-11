scorecardresearch
 

नेपाल में फंसे सैकड़ों भारतीय ट्रक ड्राइवर, कर्फ्यू के चलते नहीं मिल रहा खाना, वतन वापसी का इंतजार

नेपाल के भैरहवा स्थित कस्टम कार्यालय में आगजनी के बाद ट्रकों की आवाजाही बाधित हो गई है. सैकड़ों मालवाहक ट्रक यार्ड में फंसे हैं, जिनमें दवा, टमाटर और कच्चा माल लदा है. कर्फ्यू के कारण ड्राइवरों को खाने-पीने की समस्या हो रही है, जिससे वे वतन वापसी के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

नेपाल आर्मी ने शुक्रवार तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है. (Photo: Screengrab)
नेपाल के भैरहवा स्थित कस्टम कार्यालय में आगजनी के बाद हालात बिगड़ गए हैं. दफ्तर के पीछे बने यार्ड में खड़े सैकड़ों मालवाहक ट्रक अब रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं. इन ट्रकों में दवा, टमाटर और कच्चा माल लदा हुआ है.

ड्राइवरों की परेशानी और विरोध

ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि कर्फ्यू लागू होने के बाद खाने-पीने की समस्या गंभीर हो गई है. कई दिनों से वहीं फंसे होने के कारण अब उन्होंने वतन वापसी के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. उपद्रव और आगजनी के बाद से ड्राइवर डरे-सहमे हैं. उन्होंने कहा कि हालात सामान्य न होने की वजह से परिवार से दूर रहना और भी मुश्किल हो गया है.

nepal

शुक्रवार तक बढ़ा कर्फ्यू

दो दिन की हिंसा के बाद नेपाल आर्मी ने शुक्रवार तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है. शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. दिन में सुबह से शाम तक निषेधाज्ञा रहेगी. सुबह और शाम, दो-दो घंटे की ढील दी गई है. निषेधाज्ञा के दौरान सिर्फ जरूरी काम से बाहर निकलने की अनुमति है.

nepal

काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन बहाल

नेपाल में पिछले 24 घंटे में कोई नई हिंसा की खबर नहीं है. हालांकि मौत का आंकड़ा 30 तक पहुंच चुका है. काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन अब दोबारा शुरू हो गया है जो नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए एक राहत की खबर है. बुधवार को एअर इंडिया के विमान ने 123 भारतीय यात्रियों के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भरी.

