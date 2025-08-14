scorecardresearch
 

'...कहीं हिन्दू मेरी मौत का इंतजार न करने लगें', जिन्ना की बीमारी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल और भारत के बंटवारे की कहानी!

मोहम्मद अली जिन्ना भारत को एक रखने की हर मुमकिन कोशिश के खिलाफ थे. उन्होंने माउंटबेटन को साफ-साफ कह दिया था, "नहीं, मैं भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता. हिंदू राज के अधीन रहने से बेहतर है कि मैं सब कुछ खो दूं." पाकिस्तान के बनने का दोष जिन्ना पर मढ़ते हुए माउंटबेटन ने कहा था- भारत को एक बनाए रखने में जिन्ना ही एकमात्र बाधा थे.

माउंटबेटन ने कहा था- भारत को एक बनाए रखने में जिन्ना एकमात्र बाधा था. (Photo: ITG)
माउंटबेटन ने कहा था- भारत को एक बनाए रखने में जिन्ना एकमात्र बाधा था. (Photo: ITG)

'डॉक्टर अपनी बीमारी की बात तो मैं 12 साल से जानता हूं, मैंने इसको सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि हिंदू मेरी मौत का इंतजार ना करने लगें.' लाहौर के नामचीन फिजीशियन डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने जब 1948 की जुलाई की एक रोज मोहम्मद अली जिन्ना को उनके टीबी रोग से जकड़े होने की खबर सुनाई तो उन्होंने बिना चौके, बिना तनाव के ये जवाब दिया. लेकिन जिन्ना का लुंज-पुंज शरीर उनके हौसले का साथ नहीं दे रहा था. 

11 सितंबर 1948 को फेफडों के कैंसर से जूझ रहे पाकिस्तान राष्ट्र को गढ़ने वाले पौने 6 फीट के मोहम्मद अली जिन्ना के जर्जर शरीर का वजन मात्र 40 किलो रह गया था. खांसने पर उनके कफ से खून का चकता निकलता था और इंजेक्शन लगाने के बाद जब डॉक्टर उन्हें जिंदगी का दिलासा देते तो हिम्मत हार चुके जिन्ना खुद कहते, "नहीं... मैं जिंदा नहीं रहूंगा." ये घटनाओं से भरी और कल्पनाओं से परे उनकी जिंदगी का आखिरी दिन था.

लेकिन वकालत से खूब पैसा कमाये इस कमाये इस 71 साल के बूढ़े व्यक्ति में ड्रेसिंग सेंस को लेकर जबर्दस्त आग्रह था. अपने आखिरी दिनों में गंभीर रूप से बीमार होने और मृत्युशय्या पर पड़े होने पर भी उन्होंने औपचारिक पोशाक पहनने पर जोर दिया. वे अपनी बहन फातिमा जिन्ना से कहते थे- "मैं पजामा पहनकर नहीं मरूंगा."

नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में पाकिस्तान बनते देखूंगा
 
वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल अपनी एक रिपोर्ट में जिन्ना के जीवनीकार स्टेनली वोलपार्ट के हवाले से लिखते हैं कि 7 अगस्त 1947 को जब जिन्ना दिल्ली से कराची पहुंचे तो उन्होंने नौसेना के लेफ्टिनेंट एस एम एहसान की तरफ मुखातिब होकर कहा था कि तुम्हे शायद इस बात का अंदाजा न हो कि मैंने इस जिंदगी में पाकिस्तान बनते देखने की उम्मीद नहीं की थी. 

लेकिन लाखों मौतें, बेहिसाब तबाही और जान-माल के अवर्णनीय नुकसान के बाद जिन्ना अपने मिशन में सफल रहे थे. भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना. विभाजन की इस त्रासदी और इस दौरान हुए हिंसा, विस्थापन और बलिदानों को याद करने के लिए भारत पाकिस्तान बनने के दिन को यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाता है. 

पोर्क सोसेज, बूढ़ा मुसलमान और जिन्ना का लंच

जिन्ना की सेहत और भारतीय उपमहाद्वीप की घटनाएं एक श्रृंखला के रूप में जुड़ी हैं. 

मोहम्मद अली जिन्ना धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक मुसलमान थे. ये उनके खान-पान में नजर आता था. जहां मजहबी बंदिशें एकदम नहीं थीं. रेहान फजल लेखक के एल गौबा के हवाले से लिखते हैं, "एक जमाने में जिन्ना के सहायक रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं- एक बार जिन्ना और मोहम्मद करीम छागला बंबई के एक मशहूर रेस्तरां में खाना खाने पहुंचे. जिन्ना ने दो कप कॉफी, पेस्ट्री और सुअर के सोसेजेज मंगवाएं. हम इस खाने का मजा ले ही रहे थे कि एक बूढ़ा दाढ़ी वाला मुसलमान एक 10 साल के लड़के के साथ वहां पहुंच गया. वो आकर जिन्ना के बगल में बैठ गए, तभी लड़के ने धीरे से अपना हाथ पोर्क सोसेज के प्लेट की तरफ बढ़ाया. उसने धीरे से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रख लिया. कुछ देर बाद जब वो चले गए तो जिन्ना ने गुस्से में मुझसे कहा- छागला तुम्हें शर्म आनी चाहिए. तुमने उस लड़के को पोर्क सोसेजेज क्यों खाने को दिए. मैंने कहा- जिन्ना साहब मेरी उलझन ये थी कि या तो मैं आपको चुनाव हरवा दूं या फिर उस लड़के को खुदा का कहर झेलने दूं. आखिर में मैंने आपके हक में फैसला लिया."

शौक, सिगार और सिगरेट

कहने का मतलब है कि जिन्ना के शौक और खान-पान की ख्वाहिशें उम्दा किस्म की थी. जिन्ना की ये आदतें लंदन में पोषित हुई थीं. जिन्ना के जीवनीकार हेक्टर बोलिथो ने लंदन में उनके समय को इस तरह से लिखा है, ‘कानून की प्रैक्टिस करते हुए जिन्ना धनी बन गए थे. वे हैम्पस्टेड में एक बड़े घर में रहते थे, अपने बेंटले को चलाने के लिए एक अंग्रेज ड्राइवर को रखा था, जिन्ना के किचन में दो रसोइए थे एक हिन्दुस्तानी और दूसरा आयरिश. जिन्ना बॉम्बे के मालाबार हिल पर और नई दिल्ली में एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किए गए घर में रहते थे. जिन्ना के दर्जी हेनरी पूल थे, और कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी एक ही रेशमी टाई दोबारा नहीं पहनी.'

जिन्ना अपने कार के साथ. 1920 की तस्वीर

जिन्ना के लग्जरी लाइफस्टाइल का एक और हिस्सा था- स्मोकिंग. जिन्ना चेन स्मोकर थे और दिन में 50 सिगरेट पी जाते थे. Craven A जिन्ना का पसंदीदा सिगरेट ब्रांड था. यह ब्रिटिश सिगरेट ब्रांड है जो शुरू में Carreras Tobacco Company द्वारा 1921 में बनाई गई थी. यह पहली मशीन निर्मित कॉर्क-टिप्ड सिगरेट थी. 

इसके अलावा सिगार का कश लेना भी उनके तफरीह का हिस्सा था. हवाना के बेशकीमती सिगार के धुएं से उनका कमरा महकता रहता था.

कराची में उनके मकबरे से सटे एक कोने में उनकी निजी वस्तुओं का एक संग्रह देखा जा सकता है, जैसे- हाथीदांत के नैपकिन होल्डर, एक चांदी का सिगरेट केस और उनका आईकॉनिक सिगरेट लाइटर. उनके अधिकतर निजी सामानों पर लिखा होता था- M.A.J. 

टीबी का राज, खांसते जिन्ना, फेफडे से रिसता खून

जिन्ना ने लत की तरह इस सिगरेट को पीया. 1935 में जब वे लंदन से इंडिया लौटे तभी उनको अपनी नासाज सेहत की जानकारी लग चुकी थी.   

पिछले 50 सालों से लगातार सिगरेट और सिगार पी रहे जिन्ना की खांसी बहुत बढ़ गई थी. वे खांसते तो बलगम और कफ के साथ खून के चकते भी निकलते. जिन्ना बुखार के साथ कमजोरी अनुभव कर रहे थे. 

लेकिन जिन्ना इतिहास के निर्माण में अपना रोल जानते थे. इस बैरिस्टर को पता था कि अगर उनकी बीमारी का राज सार्वजनिक हुआ तो उनकी तोल-मोल करने की क्षमता प्रभावित हो जाएगी. उन्होंने अपनी बीमारी का रहस्य दबाए रखा. 

लेकिन जिन्ना के साथ साये की तरह रहने वाली उनकी बहन फातिमा अपने भाई की गिरती सेहत को देख रही थीं. वे अपने भाई को लेकर बंबई के एक डॉक्टर के पास पहुंचीं. डॉक्टर ने भांप लिया कि जिन्ना टीबी की जकड़ में हैं. 

जिन्ना अपनी बेटी दीना के साथ.

जिन्ना के सीने की एक्स-रे हुई. रिपोर्ट काफी डरावनी थी. उनके फेफड़ों पर दो बड़े-बड़े धब्बे साफ दिख रहे थे. एक्स रे की फिल्म जिन्ना की जिंदगी की डरा देने वाली तस्वीर पेश कर रहे थे. 

हिंदुस्तान की आजादी पर लिखी गई चर्चित किताब 'फ्रीडम एट मिडनाइट' के लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपिएर ने जिन्ना की बीमारी और उससे जुड़े पहलुओं का लोमहर्षक वर्णन किया है.

अगर पता चल जाती जिन्ना की बीमारी, नहीं होता हिन्दुस्तान का बंटवारा

ये वो राज था जिससे ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस भी अनजान थी. 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपिएर से बातचीत के दौरान भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने अपने पूर्ववर्ती लार्ड वेवेल (1944-47) की नाकामियों की ओर इशारा करते हुए कहा था, "वेवेल को उन पर नजर रखनी चाहिए थी. आख़िरकार उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन सीआईडी में से एक थी."

अगर ये राज खुल जाता तो आज एशिया के इतिहास की धारा कुछ और दिशा में बहती. अगर ऐसा होता तो शायद हिन्दुस्तान का बंटवारा ही नहीं हुआ होता.

जिन्ना ने यहां उम्दा स्टेट्समैन की तरह प्रदर्शन किया. उन्होंने इलाज कर रहे डॉक्टर जेएएल पटेल को विश्वास में लिया और कहा कि इस रिपोर्ट को आप अपनी तिजोरी में ही रखिए. सदा-सदा के लिए. 

इस किताब में माउंटबेटन का खुलासा का भारत के इतिहास के लिए गहरे निहितार्थ लेकर आए हैं. माउंटबेटन साफ मानते हैं कि अगर उन्हें पता चल जाता कि जिन्ना टीबी से जूझ रहे हैं और बहुत कम समय में दुनिया से चले जाएंगे तो वे हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होने देते.

जिन्ना की बीमारी पर माउंटबेटन ने जो कहा वो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपिएर की किताब के पेज नंबर 57-58 में विस्तार से लिखा गया है. माउंटबेटन ने लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपिएर से कहा था, "जिन्ना की बीमारी के बारे में न सिर्फ़ मुझे पता नहीं था, बल्कि किसी को भी पता नहीं था. किसी को कोई अंदाजा नहीं था..."

माउंटबेटन आगे कहते हैं, "देखिए, जिन्ना वन मैन बैंड की तरह था. अगर कोई मुझसे कहता कि वह X महीनों में मर जाएगा, तो क्या मैं तब- मैं अब खुद से यह सवाल पूछ रहा हूं - कहता, आइए भारत को एकजुट रखें और इसका बंटवारा नहीं होने दे." 

"क्या मैं समय को पीछे ले जाता... शायद. मुझे लगता है कि जिन्ना को शायद खुद भी पता नहीं था कि उसे टीबी है. वह बहुत ही कठोर, ठंडा और दबा हुआ इंसान था. मुझे उसके बारे में कुछ भी हैरान नहीं करता. वह एक असाधारण इंसान था." 

"हालांकि,यह साफ है कि वेवेल और अन्य लोगों को पता था कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक जिन्ना गंभीर रूप से बीमार था. मुझ तक, मेरी पत्नी, मेरे कर्मचारियों, मेरी बेटी तक, न ही मेरे किसी भी तत्काल ब्रिटिश कर्मचारी तक एसी कोई अफवाह पहुंची. पिछले ब्रिटिश कर्मचारियों को अगर इसके बारे में पता भी था तो उन्होंने इसे अपने तक ही रखा. यह बेहद विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि अगर मुझे पता होता तो मैं चीजें बिल्कुल अलग तरह से निपटाता."

माउंटबेटन मानते हैं, "अगर जिन्ना दो साल पहले बीमारी से मर गए होते, तो मुझे लगता है कि हम देश को एक रख पाते. वह एक ऐसा शख्स था जिन्होंने इसे असंभव बना दिया."

लियाकत अली भारतीय सज्जन, जिन्ना एक पागल

भारत के बंटवारे की एक एक घटना के गवाह बनने वाले माउंटबेटन मुस्लिम लीग के दूसरे नेताओं को सज्जन टाइप मानते थे. वे कहते हैं, "लियाकत अली ख़ान एक ऐसे शख्स थे जिनसे कोई भी निपट सकता था, एक भारतीय सज्जन. जिन्ना एक पागल था. वह बिल्कुल, पूरी तरह से असंभव था."

जिन्ना की रॉल्स रॉयस कार.

माउंटबेटन कहते हैं अगर उनकी बीमारी के बारे में पता होता तो उससे बिल्कुल अलग तरीके से तर्क करता. मैंने समझा था कि मैं एक ऐसे शख्स से निपट रहा हूं जो वहां मौजूद रहने वाला था और जिसका लक्ष्य पाकिस्तान था, और जिसे मैं मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा था. 

"यदि वास्तव में हम एक पल के लिए मान लें कि जिन्ना की मृत्यु सत्ता हस्तांतरण से पहले हो गई होती, तो मेरा मानना है कि कांग्रेस इतनी राहत महसूस करती कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका है. और बाकी कोई भी जिन्ना की छाया से अधिक या कम नहीं माना जाता था. हम ऐसी स्थिति में बात कर रहे होते जहां कांग्रेस बहुत कुछ छोड़ने को तैयार होती और बाकी लोग इसे स्वीकार करने को तैयार होते."

माउंटबेटन साफ कहते हैं कि जिन्ना की बीमारी के बारे में उन्हें नहीं बताना अपराध जैसा था. वो इस इंटरव्यू में कहते हैं, "यही एकमात्र मौका था जो हमारे पास था और हम भारत को किसी न किसी रूप में एक बनाए रख सकते थे. क्योंकि जिन्ना ही एकमात्र, मैं दोहराता हूं एकमात्र बाधा थे. बाकी लोग इतने हठधर्मी नहीं थे. मुझे यकीन है कि कांग्रेस उनसे कोई समझौता कर लेती."

हिंदुओं के अधीन रहने से बेहतर है कि मैं सब कुछ खो दूं...

देश का विभाजन टालने के लिए कांग्रेस, माउंटबेटन, स्वयं गांधी ने जिन्ना को कई ऑफर दिए. पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इस पर अपनी एक हालिया आर्टिकल में विस्तार से लिखा है. हामिद मीर डींगें हांकते हैं कि कोई भी ऑफर जिन्ना को डिगा नहीं सका.

हामिद मीर 1982 में प्रकाशित 'फ्रीडम एट मिडनाइट' के हवाले से लिखते हैं- एक दिन गांधी ने माउंटबेटन से पूछा- आप जिन्ना साहिब से कहिए, मैं सत्ता उन्हें ट्रांसफर कर दूंगा, उन्हें प्रधानमंत्री बनने को कहूंगा, आप उन्हें अविभाजित भारत का प्रधानमंत्री बनने को कहिए. 

वायसराय माउंटबेटन राजी हो गए उन्होंने जिन्ना को यह आकर्षक ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनने में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई.

माउंटबेटन ने कुबूल किया, "मैं उन पर हर संभव चाल चलने की कोशिश कर रहा था. मैं उन्हें हर संभव तरीके से रिझाने की कोशिश कर रहा था."  माउंटबेटन जिन्ना का मन बदलने में बुरी तरह नाकाम रहे.

साम्प्रदायिक विभाजन से बुरी तरह ग्रसित जिन्ना हिंदू और मुस्लिम कौम को "दो अलग राष्ट्र" के रूप में देखते थे. जिनके मूल्य, संस्कृति और हित कहीं से मेल नहीं खाते थे. जिन्ना ने माउंटबेटन को साफ साफ कह दिया था, "नहीं, मैं भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता. हिंदू राज के अधीन रहने से बेहतर है कि मैं सब कुछ खो दूं."

1948 में जिन्ना की मौत पर नेहरू ने लिखा, "हम उनका आकलन कैसे करें? उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अपनी तलाश में सफलता पाई, लेकिन किस कीमत पर और अपनी कल्पना से कितना भिन्न."
 

---- समाप्त ----
