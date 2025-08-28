scorecardresearch
 

मिनियापोलिस स्कूल शूटिंग में नया खुलासा, हमलावर की राइफल पर लिखा था 'Nuke India' और 'माशाअल्लाह'

अमेरिका के मिनिएपोलिस स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना में दो बच्चे मारे गए और 17 अन्य घायल हुए हैं. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमलावर की राइफल पर यहूदी विरोधी, भारत विरोधी और इजरायल विरोधी नारे लिखे हुए थे.

मिनियापोलिस हमले में इस्तेमाल राइफल पर लिखा था 'माशाअल्लाह' और 'Nuke India' (Photo:X/AP)
अमेरिका के मिनियापोलिस स्कूल फायरिंग मामले में एक नया खुलासा हुआ है. अमेरिकी रूढ़िवादी कार्यकर्ता लॉरा लूमर ने बुधवार को कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें दिख रहा है कि मिनेसोटा राज्य के कैथोलिक स्कूल में घुसने वाले 23 साल के हमलावर ने गोलीबारी में इस्तेमाल किए गए हथियारों पर 'माशाअल्लाह', 'Nuke India' और 'इजरायल मस्ट फॉल' लिख रखा था.

हमलावर ने खुद को मारी गोली

रॉबिन वेस्टमैन नाम के हमलावर ने एनुंसिएशन कैथोलिक स्कूल में रंगीन कांच की खिड़कियों से गोलीबारी की, जब छात्र मास प्रेयर में हिस्सा ले रहे थे. वेस्टमैन, जो महिला के रूप में पहचाने जाने से पहले रॉबर्ट नाम से जाना जाता था, एक पूर्व छात्र था. स्कूल में हुई फायरिंग की वारदात में 'सुसाइड' करने से पहले हमलावर ने दो बच्चों की हत्या कर दी थी, जबकि हमले में 17 अन्य घायल हुए हैं.

ये भी पढ़ें: मिनियापोलिस स्कूल शूटिंग को FBI ने बताया ‘टेरर अटैक’, ट्रंप ने अमेरिकी फ्लैग झुकाने के दिए आदेश

पुलिस ने बताया कि घायलों में 14 बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 15 साल के बीच है और सभी के बच जाने की उम्मीद है. 80 साल से ज़्यादा उम्र के तीन पादरी भी गोलीबारी में घायल हुए हैं.

वेस्टमैन ने हमले के लिए जिस राइफल का इस्तेमाल किया था, उस पर '60 लाख पर्याप्त नहीं थे' लिखा था, जो एक यहूदी-विरोधी मुहावरा था. इसका मतलब था कि नरसंहार के दौरान 60 लाख यहूदियों की हत्या पर्याप्त नहीं थी. धुएं के ग्रेनेड जैसी दिखने वाली एक बंदूक पर 'यहूदी गैस' भी लिखा था.

गन पर भारत और इजरायल विरोधी नारे

लॉरा लूमर ने मास किलिंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों की तस्वीरों के साथ एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'मिनेसोटा के हमलावर ने अपनी बंदूक पर माशाअल्लाह और Nuke India लिखा हुआ था. उसने यह भी लिखा था कि 'इजरायल की शिकस्त' चाहिए. यह साफ तौर पर भारत-विरोधी और यहूदी-विरोधी इस्लामी प्रोपेगेंडा से प्रभावित था. इल्हान उमर के जिले में रहने वाले इस तरह के व्यक्ति को कैथोलिकों को मारते देखना वास्तव में कोई हैरानी की बात नहीं है. यह लाल-हरे गठबंधन का एक और उदाहरण है.' 

us_shooting

एडीएल सेंटर ऑन एक्सट्रीमिज्म की शुरुआती जांच से पता चला कि वेस्टमैन मास किलिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करता था और ऐसे मामलों की डिटेल स्टडी भी करता था. हमले से ठीक पहले, हमलावर ने यूट्यूब पर दो वीडियो पोस्ट किए थे, जिनमें परिवार के नाम एक हैंड रिटेन सुसाइड नोट भी शामिल था, जिसमें उसने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और सुसाइड के विचारों का ज़िक्र किया था. अधिकारियों ने घटमा के बाद ये वीडियो हटा दिए.

FBI ने बताया आतंकी घटना

एडीएल के मुताबिक, वीडियो में हथियारों पर अन्य बातें लिखी थीं, 'डोनाल्ड ट्रंप को मार डालो', 'इजरायल को जला दो', 'साइको किलर', 'फिलिस्तीन को आजाद करो' और भी बहुत कुछ.

ये भी पढ़ें: अमेरिका के स्कूल में गोलीबारी, दो बच्चों की मौत और 17 घायल, शूटर ने खुद को भी मारी गोली

इस बीच, एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि एजेंसी इस घटना को 'घरेलू आतंकवाद और कैथोलिकों को निशाना बनाकर किए गए हेट क्राइम के तौर पर देख रही है. मृतकों में आठ और दस साल के दो बच्चे भी शामिल हैं, जो सुबह के प्रार्थना सभा के दौरान हुई गोलीबारी में अपनी सीटों पर ही मारे गए.

अधिकारियों ने कहा कि यह हमला पिछले 24 घंटे में मिनियापोलिस में हुई तीन अन्य गोलीबारी की घटनाओं से जुड़ा हुआ नहीं लगता, जिनमें एक जेसुइट हाई स्कूल में हुई गोलीबारी भी शामिल है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना पर दुख जताते हुए पूरे देश में राष्ट्रध्वज को आधे झुकाने का आदेश दिया है.

 

