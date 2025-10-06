scorecardresearch
 

'अभी बहुत काम करना बाकी है...', इजरायल-हमास सीजफायर पर बोले मार्को रुबियो

मार्को रुबियो से जब संवाददाताओं ने यह पूछा कि उन्हें कितनी उम्मीद है कि हमास क्या इस हफ्ते बंधकों को रिहा कर देगा? इस पर रुबियो ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमास बंधकों को जल्द से जल्द रिहा करे. 

ट्रंप पीस प्लान पर क्या बोले मार्को रुबियो (Photo: PTI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में इजरायल और हमास के बीच शांति कराना चाहते हैं. इसके लिए उनका गाजा पीस प्लान तैयार है लेकिन हमास की तरफ से हामी भरने के बावजूद मामला आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि बहुत जल्द पता चल जाएगा हमास आखिर कितना गंभीर है.

उन्होंने कहा कि हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा आखिर इस पीस प्लान को लेकर हमास कितना गंभीर है. रुबियो ने कहा कि बंधकों की रिहाई पहला चरण है. निरस्त्रीकरण दूसरा चरण है. यह आसान नहीं है. यह मुश्किल होगा. 

रुबियो ने कहा कि युद्ध के बाद क्या होगा, इसके लिए हमास सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गया है. यह पूछने पर कि क्या यह गाजा युद्ध का अंत है. इस पर रुबियो ने कहा कि अभी नहीं, अभी कुछ काम करना बाकी है. उम्मीद है कि हम इसे अंतिम रूप दे देंगे और बहुत जल्द यह होगा. इजरायल और हमास डील को लेकर अभी बैठकों हो रही हैं. 

