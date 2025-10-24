अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गाजा और हमास को लेकर कई अहम बातें कही हैं. उन्होंने बताया कि अभी हमास से बंधकों के शवों को वापस लाने की कोशिश चल रही है. रूबियो ने कहा कि गाजा में सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बल (International Security Force) बनाया जाएगा. लेकिन इसमें सिर्फ वे देश शामिल होंगे जिन पर इजराइल को भरोसा करता है.

भविष्य में हमास की कोई भूमिका नहीं

उन्होंने ये भी साफ कहा कि भविष्य में गाजा की सरकार या प्रशासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी. इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी (UNRWA) पर भी सवाल उठाए. रूबियो ने कहा कि ये एजेंसी हमास की मददगार की तरह काम करती है इसलिए इसे गाजा में कोई भूमिका नहीं दी जानी चाहिए.

विलय को लेकर अमेरिका सतर्क

इलाके के विलय के सवाल पर रूबियो ने कहा कि हमें नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है. उन्होंने ये भी माना कि अगर ऐसा हुआ तो ये शांति प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है. बता दें कि अमेरिका की स्थिति शुरू से यह रही है कि हमास को शासन से दूर रखा जाए और गाजा का भविष्य किसी ऐसे स्थायी राजनीतिक समाधान की ओर बढ़े जिसमें हिंसा की कोई जगह न हो. इसी दिशा में अब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयान को देखा जा रहा है.

नया प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी

रूबियो के बयान से ये संकेत भी मिलता है कि अमेरिका, गाजा के प्रशासन में हमास की भूमिका खत्म करने और वहां एक नई सुरक्षा व्यवस्था बनाने की तैयारी में है. उनका ये भी कहना है कि सुरक्षा बल उन्हीं देशों से बनेगा जिन पर इजराइल भरोसा करता है. ये दिखाता है कि अमेरिका गाजा की स्थिरता में इजराइल की सहमति को अहम मान रहा है.

बता दें कि ‘व‍िलय’ यानी गाजा या वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलाने की किसी भी संभावना को लेकर अमेरिका सतर्क है. रूबियो ने इसे शांति प्रक्रिया के लिए खतरा बताया है. इसका मतलब है कि अमेरिका गाजा में बदलाव चाहता तो है लेकिन राजनीतिक अधिग्रहण से ज्यादा शांति व्यवस्था चाहता है.

