वेस्ट एश‍िया में US मिलि‍ट्री की तैनाती, क्या ट्रंप ईरान पर हमले पर विचार कर रहे हैं?

ओपेन सोर्सेज, अमेरिकी अधिकारियों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 15 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर जहाज, क्रूजर, तेल टैंकर, लॉजिस्टिक्स जहाज और कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (CSG) वर्तमान में सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के क्षेत्रों, अरब सागर और लाल सागर में तैनात हैं.

Mapping US military posture in West Asia as Trump mulls Iran attack