10 साल बाद रहस्य सुलझाने की कोशिश में मलेशिया! फिर से शुरू होगा गायब फ्लाइट का सर्च ऑपरेशन

मलेशिया ने ऐलान किया है कि लापता मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 के मलबे की खोज 30 दिसंबर को फिर से शुरू होगी. 239 लोगों को लेकर जा रहा यह विमान एक दशक से ज्यादा पहले गायब हो गया था. यह नई खोज 55 दिनों तक चलेगी और इसका मकसद प्रभावित परिवारों को एक सांत्वना देना है.

और पढ़ें

मलेशियाई अधिकारियों ने कहा है कि मलेशिया एयरलाइंस की लंबे वक्त से लापता फ्लाइट MH370 के मलबे की खोज 30 दिसंबर को फिर से शुरू होगी. 239 लोगों को ले जा रहा यह विमान एक दशक से ज्यादा वक्त पहले गायब हो गया था.

परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को स्थानीय मीडिया को बताया कि नए अपडेट का मकसद इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को एक नतीजा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह बोइंग 777 विमान 2014 में कुआलालंपुर से बीजिंग जाते लक्त गायब हो गया था और इसने विमानन इतिहास में सबसे बड़ी खोज को जन्म दिया था.

खराब मौसम के कारण रुका था सर्च ऑपरेशन

फिर से शुरू होने जा रहा सर्च ऑपरेशन 55 दिनों तक चलेगा. इससे पहले, इसी साल मार्च में खोज शुरू की गई थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे थोड़े वक्त बाद निलंबित कर दिया गया था. अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है. सर्च ऑपरेशन में समुद्री अन्वेषण फर्म ओशन इनफिनिटी (Ocean Infinity) शामिल होगी, जो उस टारगेटेड इलाके में तलाशी करेगी, जहां विमान के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बम की धमकी... मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग

विमानन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य...

फ्लाइट MH370 का लापता होना विमानन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है. 2014 में लापता होने के बावजूद, बड़ी खोजों के बावजूद फ्लाइट का मुख्य मलबा अभी तक नहीं मिल पाया है. मलेशियाई सरकार ने ओशन इनफिनिटी के साथ एक 'नो-फाइंड, नो-फी' (No Find, No Fee) समझौते पर सहमति जताई है, जिसका मतलब है कि कंपनी को भुगतान तभी किया जाएगा जब वह सार्थक मलबा खोज लेगी.

---- समाप्त ----