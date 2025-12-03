scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

10 साल बाद रहस्य सुलझाने की कोशिश में मलेशिया! फिर से शुरू होगा गायब फ्लाइट का सर्च ऑपरेशन

मलेशिया ने लापता MH370 विमान की खोज 30 दिसंबर से 55 दिनों के लिए दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है. साल 2014 में 239 लोगों के साथ गायब हुए इस विमान की तलाश खराब मौसम के कारण पहले रोकनी पड़ी थी.

Advertisement
X
55 दिनों तक चलेगा सर्च ऑपरेशन (Photo: Pexels)
55 दिनों तक चलेगा सर्च ऑपरेशन (Photo: Pexels)

मलेशिया ने ऐलान किया है कि लापता मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 के मलबे की खोज 30 दिसंबर को फिर से शुरू होगी. 239 लोगों को लेकर जा रहा यह विमान एक दशक से ज्यादा पहले गायब हो गया था. यह नई खोज 55 दिनों तक चलेगी और इसका मकसद प्रभावित परिवारों को एक सांत्वना देना है. 

मलेशियाई अधिकारियों ने कहा है कि मलेशिया एयरलाइंस की लंबे वक्त से लापता फ्लाइट MH370 के मलबे की खोज 30 दिसंबर को फिर से शुरू होगी. 239 लोगों को ले जा रहा यह विमान एक दशक से ज्यादा वक्त पहले गायब हो गया था. 

परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को स्थानीय मीडिया को बताया कि नए अपडेट का मकसद इस त्रासदी से प्रभावित परिवारों को एक नतीजा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह बोइंग 777 विमान 2014 में कुआलालंपुर से बीजिंग जाते लक्त गायब हो गया था और इसने विमानन इतिहास में सबसे बड़ी खोज को जन्म दिया था.

सम्बंधित ख़बरें

International Trip
बैंकॉक-सिंगापुर घूमने का मौका, कम खर्च में करें एशिया की बेस्ट जगहों की सैर! 
EXtreme Weather India To Europe
दो महीने पहले हवा का 'रिवर्स गियर'... भारत से यूरोप तक Ice Age जैसे खतरे का समझें साइंस 
Southeast Asia floods
सड़कें गायब, लाखों बेघर, सैकड़ों मौतें... थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया में बाढ़ का कहर 
Malaysian Maritime Agency Staff searches for victims of a boat from Myanmar that sank near Malaysia-Thailand border
मलेशिया कोस्ट के पास डूबी रोहिंग्या प्रवासियों से भरी नाव, सैकड़ों लोगों के डूबने की आशंका 
2026 का वेलकम विदेश में! ये 6 देश दे रहे हैं वीज़ा-फ्री एंट्री और पार्टी का मौका 

खराब मौसम के कारण रुका था सर्च ऑपरेशन

फिर से शुरू होने जा रहा सर्च ऑपरेशन 55 दिनों तक चलेगा. इससे पहले, इसी साल मार्च में खोज शुरू की गई थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे थोड़े वक्त बाद निलंबित कर दिया गया था. अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है. सर्च ऑपरेशन में समुद्री अन्वेषण फर्म ओशन इनफिनिटी (Ocean Infinity) शामिल होगी, जो उस टारगेटेड इलाके में तलाशी करेगी, जहां विमान के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बम की धमकी... मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग

विमानन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य...

फ्लाइट MH370 का लापता होना विमानन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है. 2014 में लापता होने के बावजूद, बड़ी खोजों के बावजूद फ्लाइट का मुख्य मलबा अभी तक नहीं मिल पाया है. मलेशियाई सरकार ने ओशन इनफिनिटी के साथ एक 'नो-फाइंड, नो-फी' (No Find, No Fee) समझौते पर सहमति जताई है, जिसका मतलब है कि कंपनी को भुगतान तभी किया जाएगा जब वह सार्थक मलबा खोज लेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement