कहां हैं ओली? देश छोड़कर भागे या हुए अंडरग्राउंड, सुलग रहा नेपाल, बेकाबू प्रदर्शनकारी किसी को सुनने को तैयार नहीं

नेपाल इस समय राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है. विरोध और हिंसा के बीच केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं. संसद भवन से लेकर पीएम हाउस और कई प्रमुख सरकारी इमारतों को फूंक दिया गया है. कई मंत्रियों को उग्र भीड़ ने जमकर पीटा है. लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल है कि ओली आखिर कहां हैं?

ओली को नौ सितंबर को भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों की वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा. इसके बाद बताया गया कि वो काठमांडू में किसी सेफ हाउस में हैं. उनका भक्तपुर स्थित आवास बालकोट को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया हैं. इस बीच अटकलें ये भी हैं कि वो दुबई भागने की फिराक में थे लेकिन त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका. अभी वो काठमांडू में ही सुरक्षित जगह पर बताए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर बैन के विरोध में आठ सितंबर को शुरू हुआ Gen-Z का प्रदर्शन ओली के इस्तीफे के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा है. युवाओं ने भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और बेरोजारी के विरोध में बिगुल बजाया हुआ है. अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

Advertisement

प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन से लेकर सिंह दरबार, ओली का बालकोट वाला आवास, नेपाली कांग्रेस ऑफिस और कई मंत्रियों के घरों को आग लगा दी. कुछ जगहों पर जेल ब्रेक भी हुए. त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है. सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं. टूरिस्टों को होटलों में शटल बस से ले जाया जा रहा है.

---- समाप्त ----