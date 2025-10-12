scorecardresearch
 

Feedback

बीच समंदर कैटी पेरी को Kiss करते नजर आए शर्टलेस जस्टिन ट्रूडो, तस्वीरें हुईं वायरल

कैटी पेरी अपनी नई एल्बम की रिलीज की तैयारी कर रही हैं. वहीं, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद से ही ट्रूडो काफी लो-प्रोफाइल रहे हैं. वह 18 साल की शादी के बाद 2023 में पत्नी सोफी से अलग हो गए थे.

Advertisement
X
कैटी पेरी को डेट कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो (Photo: X)
कैटी पेरी को डेट कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो (Photo: X)

ऐसा लग रहा है कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ग्लोबल पॉप सेंसेशन कैटी पेरी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों कैलिफोर्निया में यॉट पर एक दूसरे को किस करते कैमरे में कैद हुए. इस दौरान ट्रूडो शर्टलेस और केटी मोनोकनी में नजर आईं.

ट्रूडो और कैटी पेरी की वायरल फोटो में दोनों कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में एक यॉट पर हॉलिडे एन्जॉय कर रहे हैं. इस तस्वीर में पेरी काले रंग का मोनोकनी पहने हुए है. दोनों बेहद रोमांटिक अंदाज में हैं और ट्रूडो उन्हें किस कर रहे हैं. 

वहां मौजूद एक शख्स ने द डेली मेल को बताया कि कैटी की बोट वहां मौजूद थी. वह यॉट पर सवार थीं और अचानक एक शख्स के साथ रोमांटिक मूड में नजर आईं. मुझे पता ही नहीं था कि उनके साथ यह शख्स कौन है लेकिन बाद में मैंने उस शख्स के बाजू पर बने टैटू से पहचाना कि ये तो जस्टिन ट्रूडो हैं.

सम्बंधित ख़बरें

katty pery with justin trudeau
Justin Trudeau और Katy Perry की सीक्रेट डिनर डेट! 
जस्टिन ट्रूडो और केटी पैरी का सीक्रेट डिनर (Photo: TMZ)
पॉप सेंसेशन केटी पैरी को डेट कर रहे ट्रूडो? कनाडा के रेस्तरां में सीक्रेट डिनर की तस्वीरों ने चौंकाया 
Macron, Trump, Musk and Mark Carney
यूरोप के साथी, पड़ोसी कनाडा, दोस्त भारत और अब सहयोगी मस्क… किसी के सगे नहीं हो पा रहे ट्रंप 
Anita Anand
गीता पर हाथ रखकर ली शपथ... कनाडा की विदेश मंत्री बनीं अनीता आनंद 
jagmeet singh canada
Canada चुनाव में खालिस्तानी नेता जगमीत सिंह की हार 

ि

बता दें कि इससे पहले जुलाई में ट्रूडो और पेरी को कनाडा के मॉन्ट्रियल में डिनर डेट पर साथ देखा गया था.उस समय से ही अटकलें थीं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. इस रेस्तरां में मौजूद लोगों का कहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे. दोनों को कॉकटेल और एपेटाइजर और लॉबस्टर का लुत्फ उठाते देखा गया. 

Advertisement

बता दें कि कैटी पेरी इससे पहले एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम के साथ रिलेशनशिप में थीं. दोनों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है. इससे पहले पेरी ने कॉमेडियन रसेल ब्रांड के साथ चली थी लेकिन यह शादी दो साल ही चली. दोनों ने 2010 में शादी की थी लेकिन 2012 में दोनों का तलाक हो गया था. वहीं, ट्रूडो ने 2005 में सोफी से शादी की थी और 2023 में दोनों का तलाक हो गया था. दोनों के दो बच्चे भी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement