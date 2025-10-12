बीच समंदर कैटी पेरी को Kiss करते नजर आए शर्टलेस जस्टिन ट्रूडो, तस्वीरें हुईं वायरल

ऐसा लग रहा है कि कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ग्लोबल पॉप सेंसेशन कैटी पेरी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों कैलिफोर्निया में यॉट पर एक दूसरे को किस करते कैमरे में कैद हुए. इस दौरान ट्रूडो शर्टलेस और केटी मोनोकनी में नजर आईं.
ट्रूडो और कैटी पेरी की वायरल फोटो में दोनों कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में एक यॉट पर हॉलिडे एन्जॉय कर रहे हैं. इस तस्वीर में पेरी काले रंग का मोनोकनी पहने हुए है. दोनों बेहद रोमांटिक अंदाज में हैं और ट्रूडो उन्हें किस कर रहे हैं.
वहां मौजूद एक शख्स ने द डेली मेल को बताया कि कैटी की बोट वहां मौजूद थी. वह यॉट पर सवार थीं और अचानक एक शख्स के साथ रोमांटिक मूड में नजर आईं. मुझे पता ही नहीं था कि उनके साथ यह शख्स कौन है लेकिन बाद में मैंने उस शख्स के बाजू पर बने टैटू से पहचाना कि ये तो जस्टिन ट्रूडो हैं.
बता दें कि इससे पहले जुलाई में ट्रूडो और पेरी को कनाडा के मॉन्ट्रियल में डिनर डेट पर साथ देखा गया था.उस समय से ही अटकलें थीं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. इस रेस्तरां में मौजूद लोगों का कहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे. दोनों को कॉकटेल और एपेटाइजर और लॉबस्टर का लुत्फ उठाते देखा गया.
बता दें कि कैटी पेरी इससे पहले एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम के साथ रिलेशनशिप में थीं. दोनों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है. इससे पहले पेरी ने कॉमेडियन रसेल ब्रांड के साथ चली थी लेकिन यह शादी दो साल ही चली. दोनों ने 2010 में शादी की थी लेकिन 2012 में दोनों का तलाक हो गया था. वहीं, ट्रूडो ने 2005 में सोफी से शादी की थी और 2023 में दोनों का तलाक हो गया था. दोनों के दो बच्चे भी हैं.