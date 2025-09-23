जिमी किमेल की हो रही वापसी, चार्ली कर्क पर टिप्पणी के बाद सस्पेंड हुआ था शो

अमेरिकी टेलीविजन होस्ट और कॉमेडियन जिमी किमेल (Jimmy Kimmel) के लेट नाइट शो की एबीसी नेटवर्क पर वापसी होने जा रही है. 24 दिसंबर की रात से किमेल का शो दोबारा लाइव होगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की हत्या पर किमेल की टिप्पणी के बाद से उनके शो पर रोक लगा दी गई थी. लेकिन इस सस्पेंशन के एक हफ्ते बाद ही उनकी वापसी होने जा रही है. इस घटना के बाद से अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी पर नई बहस छिड़ गई थी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त और कंजरवेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. किमेल ने 16 सितंबर को अपने शो जिमे किमेल लाइव में कर्क की हत्या पर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि इस हत्या के पीछे MAGA गैंग भी हो सकता है और इस हत्या को राजनीतिक फायदे के लिए अंजाम दिया गया.

FCC (फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन) के चेयरमैन ब्रेंडन कैर ने एबीसी को धमकी दी थी कि अगर किमेल पर कार्रवाई नहीं की गई, तो नेटवर्क के लाइसेंस पर एक्शन लिया जाएगा. कैर ने इसे बिजनेस डिसीजन बताया था. इसके बाद एबीसी ने दबाव में आकर किमेल के शो को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया था.

जिमी किमेल की वापसी कैसे हुई?

दरअसल जिमी किमेल के शो पर सस्पेंश के बाद से डिज्नी के शेयरों में तेज गिरावट देखी गई थी. कंपनी की मार्केट वैल्यू में लगभग 4 अरब डॉलर की गिरावट आई. एडवरटाइजर्स और यूनियंस ने बॉयकॉट की धमकी दी थी. इसके बाद से डिज्नी और किमेल के बीच बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया.

हालांकि, अभी तक किमेल के शो की वापसी की शर्तें स्पष्ट नहीं है. किमेल का कॉन्ट्रैक्ट मई 2026 में खत्म हो रहा है और वे रिटायरमेंट पर विचार कर रहे हैं.

