ट्रंप के दोस्त की हत्या पर कॉमेडियन ने की टिप्पणी, चैनल ने ऑफ एयर कर दिया शो

अमेरिकी टेलीविजन होस्ट और कॉमेडियन जिमी किमेल (Jimmy Kimmel) के लेट नाइट टॉक शो पर रोक लगा दी गई है. कंजरवेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या को लेकर किमेल ने अपने शो में एक टिप्पणी की थी, जिस पर एक्शन लेते हुए एबीसी चैनल ने उनके शो को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी दोस्त और कंजरवेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क ीक 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. किमेल ने 16 सितंबर को अपने शो जिमे किमेल लाइव में कर्क की हत्या पर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि इस हत्या के पीछे MAGA गैंग भी हो सकता है और इस हत्या को राजनीतिक फायदे के लिए अंजाम दिया गया.

जिमी किमेल की इस टिप्पणी के बाद अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) के चेयरमैन ब्रैंडन कार ने किमेल की इस टिप्फणी को बेहद आपत्तिजनक बताया. उन्होंने कहा कि यह न्यूज डिस्टॉर्शन है, जो ब्रॉडकास्ट लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करता है.

उन्होंने एसीबी चैनल को चेतावनी दी कि अगर वे कार्रवाई नहीं करेंगे तो एफसीसी चैनल का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई कर सकता है. इसके बाद एबीसी ने जिमी किमेल के शो को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया.

Advertisement

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई को शानदार बताते हुए एबीसी की तारीफ की. उन्होंने इस किमेल को टैलेंटलेस और कम रेंटिग वाला होस्ट बताया.

बता दें कि जिमी किमेल का शो जिमी किमेल लाइव 2003 से प्रसारित हो रहा है. किमेल खुद अपने इस शो के होस्ट और कार्यकारी निर्माता हैं.

---- समाप्त ----