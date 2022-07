Shinzo Abe Shot: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमला, भाषण के दौरान मारी गोली, हालत नाजुक

Shinzo Abe Shoot: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर आज हमला हुआ. उनको भाषण के दौरान गोली मारी गई. गोली शिंजो आबे के सीने के पास लगी थी, जिसके बाद उनको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल आबे की हालत गंभीर बनी हुई है क्योंकि उनका काफी खून निकल गया था. जानकारी के मुताबिक, गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ गया था. फिलहाल एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.

अब जापान के मौजूदा प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा उस हॉस्पिटल (Nara Medical University Hospital) में जा रहे हैं, जहां शिंजो आबे भर्ती हैं.

शिंजो आबे पर यह हमला नारा शहर में हुआ. तब वह भाषण दे रहे थे. अचानक से आबे नीचे गिर गये. उनको शरीर से खून भी निकल रहा था. शिंजो आबे के अचानक ऐसे गिरने से वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आया. लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां गोली चलने जैसी कुछ आवाज सुनी थी.

बता दें कि जापान में रविवार को उच्च सदन के चुनाव होने हैं. इसके लिए शिंजे आबे वहां कैंपेनिंग कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, कुल दो गोलियां चली थीं. जिस संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया गया है वह 41 साल का है.

हमले के बाद के कुछ वीडियोज भी अब सामने आने लगे हैं. इसमें वहां भगदड़ की स्थिति साफ देखी जा सकती है.

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p