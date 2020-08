शिंजो आबे ने ट्वीट कर कहा PM मोदी का शुक्रिया, कर चुके हैं इस्तीफे का ऐलान

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका ऐलान किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद ट्वीट कर उनके नाम संदेश दिया था, जिस पर अब शिंजो आबे का जवाब आया है.



शिंजो आबे ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘आपके गर्मजोशी भरे शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया. मैं आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये साझेदारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी’.

I am deeply touched by your warm words, Prime Minister @narendramodi. I wish you all the best and hope our Partnership will be further enhanced. https://t.co/h4CHcZcCwj