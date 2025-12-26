जापान की फैक्ट्री में खूनी तांडव... चाकूबाजी और केमिकल स्प्रे से हमला, 14 लोग घायल

मध्य जापान में शुक्रवार को एक फैक्ट्री में हुई चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया. इस हमले में कम से कम 14 लोग घायल हो गए, जबकि मौके पर एक संदिग्ध तरल पदार्थ भी स्प्रे किए जाने की सूचना है. अधिकारियों के अनुसार, घटना के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच जारी है.

जापानी समाचार एजेंसी क्योदो और अन्य स्थानीय मीडिया के मुताबिक, यह घटना शिज़ुओका प्रांत के मिशिमा शहर में स्थित एक रबर फैक्ट्री में हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक व्यक्ति ने फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कई कर्मचारी घायल हो गए.

मिशिमा सिटी फायरफाइटिंग विभाग के अधिकारी तोमोहारु सुगियामा ने बताया कि घटना की सूचना स्थानीय समयानुसार शाम करीब 4:30 बजे मिली. आपातकालीन कॉल में कहा गया था कि पांच या छह लोगों को किसी व्यक्ति ने चाकू मार दिया है. सुगियामा ने यह भी बताया कि घटनास्थल पर स्प्रे जैसे तरल पदार्थ के छिड़काव की भी जानकारी मिली है. घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया.

अधिकारियों ने बताया कि 14 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, हालांकि फिलहाल घायलों की हालत को लेकर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर को फैक्ट्री परिसर से ही हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस और प्रशासन हमले के पीछे के कारणों और तरल पदार्थ की प्रकृति की जांच कर रहे हैं.

गौरतलब है कि जापान में हिंसक अपराध अपेक्षाकृत कम होते हैं. देश में हत्या की दर काफी कम है और यहां दुनिया के सबसे सख्त हथियार नियंत्रण कानून लागू हैं. इसके बावजूद कभी-कभार चाकूबाजी या गोलीबारी जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं.

हाल के वर्षों में ऐसी कुछ घटनाओं ने जापान को झकझोर दिया है. वर्ष 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था. इसी साल फरवरी में जापान के सपोरो शहर में एक सुविधा स्टोर पर हुए चाकू हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हो गए थे. उस मामले में भी पुलिस ने मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

