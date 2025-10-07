scorecardresearch
 

पाकिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला, ब्लास्ट में पटरी से उतरीं 4 बोगियां, 7 यात्री घायल

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शिकारपुर जिले के सुल्तान कोट क्षेत्र में रावलपिंडी से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाते हुए बम विस्फोट हुआ, जिससे ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए.

जफर एक्सप्रेस पर फिर से हमला. (Photo: AI-generated)
पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर से हमला हुआ है. बताया जा रहा है कि विस्फोट में ट्रेन के 5 बोगियों को नुकसान हुआ है और 4 बोगियां पटरी से उतर गई हैं. इस हमले में 7 यात्रियों के भी घायल होने की खबर सामने आ रही है.

पुलिस ने बताया कि शिकारपुर के गांव सुल्तान कोट के पास रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की जानकारी मिली है. इस दौरान रावलपिंडी से क्वेटा जा रही जफर एक्सप्रेस गुजर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेन की 4 बोगी पटरी से उतर गईं. विस्फोट में 7 यात्रियों के घायल होने की जानकारी मिली है. 

पाकिस्तान रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि सुक्कुर से बचाव दल भेजे गए हैं और ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो गया है. ये अनुमान है कि ट्रैक को बहाल करने में कई घंटे लग सकते हैं.

रेलवे अधिकारियों ने ये भी कहा कि विस्फोट के बाद ट्रेन की गति रुक गई और पूरे क्षेत्र में ट्रेन संचालन निलंबित कर दिया गया. यात्रियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा.

2025 में तीसरा बड़ा हमला

आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर हमला कर चुके हैं. हालांकि, अभी इस हमले की किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है. ये 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर तीसरा बड़ा हमला है जो बलूचिस्तान और सिंध में पाकिस्तानी सेना की बढ़ती चुनौतियों को दिखाता है.

