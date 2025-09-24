scorecardresearch
 

'दुनिया के युद्ध खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है भारत', बोलीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि भारत दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने में "बहुत महत्वपूर्ण भूमिका" निभा सकता है. उन्होंने रूसी तेल की खरीद को लेकर तनाव के बावजूद नई दिल्ली के बढ़ते प्रभाव की प्रशंसा की.

इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने की पीएम मोदी की तारीफ (File Photo: PTI)
इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने की पीएम मोदी की तारीफ (File Photo: PTI)

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत वैश्विक संघर्षों और युद्धों को समाप्त करने में “बहुत अहम भूमिका” निभा सकता है.

उन्होंने भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय भूमिका की सराहना की और इसे शांति की दिशा में महत्वपूर्ण बताया. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर, मेलोनी ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही.

मेलोनी का यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका और भारत के बीच रूसी तेल आयात को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन दोनों पर आरोप लगाया है कि वे रूस से तेल खरीदकर “युद्ध को फंड” कर रहे हैं.

हाल ही में वॉशिंगटन ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया है, जिससे कुल अमेरिकी शुल्क 50% तक पहुँच गया है. भारत ने इसे “अनुचित” करार देते हुए अपने ऊर्जा निर्णयों का बचाव किया.

भारत की भूमिका की तारीफ

हालांकि, मेलोनी ने भारत की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत अपने बढ़ते प्रभाव का उपयोग करके इन समस्याओं को हल कर सकता है. उन्होंने कहा कि उनका यह रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल ही में हुई बातचीत का ही परिणाम है. दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की थी और एक "जल्दी और शांतिपूर्ण समाधान" की आवश्यकता पर जोर दिया था.

यह भी पढ़ें: 'मेरे लिए जेलेंस्की ठीक हैं...', ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले जब मेलोनी भूल गईं कि माइक ऑन हैं

मध्य पूर्व को लेकर मेलोनी ने कहा कि इटली फ़िलिस्तीन को तभी मान्यता देगा जब हमास सरकार में शामिल न हो और सभी बंधक रिहा कर दिए जाएं. उन्होंने साफ कहा, “अंतरराष्ट्रीय दबाव हमास पर होना चाहिए, इज़रायल पर नहीं. मैं फलीस्तीन की मान्यता के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें सही प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए."

