दक्षिणी गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमास कमांडर नासर मूसा ढेर

इजरायली सेना ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पिछले सप्ताह दक्षिणी गाजा में एक एयर स्ट्राइक में हमास के सीनियर कमांडर नासर मूसा को मार गिराया. आईडीएफ ने कहा कि 9 अगस्त, 2025 को हमास के राफा ब्रिगेड में 'कंट्रोल डिपार्टमेंट' के चीफ नासर मूसा को खान यूनिस में मार गिराया गया. मूसा राफा ब्रिगेड के लड़ाकों की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार था.

आईडीएफ ने एक बयान में कहा, '9 अगस्त, 2025 को आईडीएफ और शिन बेट ने सदर्न कमांड के नेतृत्व में खान यूनिस में हमास के राफा ब्रिगेड के एक प्रमुख आतंकवादी नासर मूसा को निशाना बनाकर मार गिराया, जो हमास आतंकवादी संगठन के सैन्य नियंत्रण विभाग का प्रमुख था.' बयान में आगे कहा गया, 'मूसा, मई 2025 में मारे गए राफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना का करीबी सहयोगी था और उसने राफा ब्रिगेड में सैन्य खुफिया प्रमुख और ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के प्रमुख सहित कई भूमिकाएं निभाई थीं.'

इजरायली लड़ाकू विमानों गुरुवार को एक अलग ऑपरेशन में, खान यूनिस में एक इमारत पर हमला किया, जिसका उपयोग हमास के लड़ाकों द्वारा रॉकेट स्टोरेज के लिए किया जा रहा था. आईडीएफ ने हमले का फुटेज जारी किया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि इजरायली सेना गाजा सिटी पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगी, जबकि युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी.

