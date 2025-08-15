scorecardresearch
 

Feedback

दक्षिणी गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमास कमांडर नासर मूसा ढेर

इजरायली लड़ाकू विमानों गुरुवार को एक अलग ऑपरेशन में, खान यूनिस में एक इमारत पर हमला किया, जिसका उपयोग हमास के लड़ाकों द्वारा रॉकेट स्टोरेज के लिए किया जा रहा था. आईडीएफ ने हमले का फुटेज जारी किया है.

Advertisement
X
इजरायली रक्षा बलों द्वारा दागे गए फ्लेयर्स गाजा के ऊपर आसमान को रोशन करते दिखाई दे रहे हैं. (File Photo: Reuters)
इजरायली रक्षा बलों द्वारा दागे गए फ्लेयर्स गाजा के ऊपर आसमान को रोशन करते दिखाई दे रहे हैं. (File Photo: Reuters)

इजरायली सेना ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पिछले सप्ताह दक्षिणी गाजा में एक एयर स्ट्राइक में हमास के सीनियर कमांडर नासर मूसा को मार गिराया. आईडीएफ ने कहा कि 9 अगस्त, 2025 को हमास के राफा ब्रिगेड में 'कंट्रोल डिपार्टमेंट' के चीफ नासर मूसा को खान यूनिस में मार गिराया गया. मूसा राफा ब्रिगेड के लड़ाकों की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार था.

आईडीएफ ने एक बयान में कहा, '9 अगस्त, 2025 को आईडीएफ और शिन बेट ने सदर्न कमांड के नेतृत्व में खान यूनिस में हमास के राफा ब्रिगेड के एक प्रमुख आतंकवादी नासर मूसा को निशाना बनाकर मार गिराया, जो हमास आतंकवादी संगठन के सैन्य नियंत्रण विभाग का प्रमुख था.' बयान में आगे कहा गया, 'मूसा, मई 2025 में मारे गए राफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद शबाना का करीबी सहयोगी था और उसने राफा ब्रिगेड में सैन्य खुफिया प्रमुख और ऑब्जर्वेशन नेटवर्क के प्रमुख सहित कई भूमिकाएं निभाई थीं.'

इजरायली लड़ाकू विमानों गुरुवार को एक अलग ऑपरेशन में, खान यूनिस में एक इमारत पर हमला किया, जिसका उपयोग हमास के लड़ाकों द्वारा रॉकेट स्टोरेज के लिए किया जा रहा था. आईडीएफ ने हमले का फुटेज जारी किया है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने पिछले सप्ताह एक बयान में कहा था कि इजरायली सेना गाजा सिटी पर नियंत्रण करने की तैयारी करेगी, जबकि युद्ध क्षेत्रों के बाहर नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Israel, Netanyahu, Gaza conflict, Gaza occupation, Israel cabinet decision, Gaza plan, Israel military, Gaza strip, Israel Hamas, Gaza control
हमास का अंत, बंधकों की वापसी और गाजा पर नियंत्रण... नेतन्याहू ने पेश किया युद्ध खत्म करने का रोडमैप 
Arab League Leaders
नेतन्याहू ने ऐसा क्या कहा कि भड़क गए मुस्लिम देश? सऊदी अरब के सुर में सुर मिलाकर इजरायल को कोसा 
न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने नेतन्याहू पर साधा निशाना (Photo: Reuters)
'नेतन्याहू रास्ता भटक चुके हैं...', इजरायली प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे न्यूजीलैंड के PM  
Mohammed Bin Salman, Benjamin Netanyahu
इजरायल को हथियार भिजवा रहा सऊदी अरब? मचा हंगामा तो दिया ये जवाब 
priynka and bag
भारत में 'हमास-हमदर्दों' का चेहरा बनाने के लिए इजरायल ने प्रियंका गांधी को क्यों चुना? 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement