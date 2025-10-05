ट्रंप के 'गाजा प्लान' पर आगे बढ़ा इजरायल... मिस्र भेजी वार्ताकारों की टीम, नेतन्याहू बोले- जल्द होगी बंधकों की रिहाई

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव को लेकर शनिवार को देश के नाम एक टेलीविजन संदेश जारी किया. उन्होंने बताया कि अमेरिकी मध्यस्थता वाले नए शांति प्रस्ताव के तहत हमास के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत ने गति पकड़ी है. इजरायल की एक वार्ता टीम गाजा शांति समझौते के लिए मिस्र जाएगी. नेतन्याहू ने टेलीविजन बयान में कहा, 'मैंने वार्ता टीम को मिस्र भेजने का निर्देश दिया है ताकि इस शांति समझौते से जुड़े तकनीकी विवरणों को अंतिम रूप दिया जा सके.'

उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी दिनों में गाजा से सभी बंधकों की रिहाई की घोषणा हो सकेगी. उनके बयान से पहले व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि दो अमेरिकी दूत बंधकों की रिहाई और लगभग दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने वाले अमेरिकी शांति प्रस्ताव के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए मिस्र जा रहे हैं. नेतन्याहू ने कड़ा संदेश देते हुए हमास को निशस्त्रीकरण (Disarmament) करने की प्रतिज्ञा ली, चाहे वह ट्रंप के शांति प्रस्ताव के जरिए हो या सैन्य कार्रवाई से.

हमास का निशस्त्रीकरण होकर रहेगा: नेतन्याहू

उन्होंने कहा, 'हमास को निशस्त्र किया जाएगा... यह या तो ट्रंप के शांति प्रस्ताव से होगा या हमारी सैन्य कार्रवाई से. मैंने वाशिंगटन को भी यही बताया है. यह चाहे आसान रास्ते से हो या कठिन रास्ते से, लेकिन होकर रहेगा.' बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शनिवार को कहा कि हमास के सकारात्मक जवाब के बाद इजरायल ट्रंप के गाजा शांति प्रस्ताव के पहले चरण के तत्काल कार्यान्वयन की तैयारी कर रहा है. ट्रंप ने हमास को रविवार शाम 6 बजे (वाशिंगटन डीसी के समयानुसार) तक शांति प्रस्ताव स्वीकार करने का अल्टीमेटम दिया था.

उन्होंने चेतावनी दी थी कि समयसीमा के अंदर शांति प्रस्ताव को नहीं मानने पर हमास को गाजा में पहले जैसा 'नर्क' देखने को मिलेगा. हमास ने ट्रंप के अल्टीमेटम का जवाब देते हुए कहा कि वह अमेरिकी प्रस्ताव के तहत सभी इजरायली बंधकों (जीवित और मृत) को रिहा करने के लिए तैयार है. इस फिलिस्तीनी सशस्त्र मिलिशिया संगठन ने गाजा का प्रशासन छोड़ने की शर्त भी मान ली. ट्रंप ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि हमास गाजा में स्थायी शांति के लिए तैयार है और इजरायल से बमबारी तुरंत रोकने को कहा.

ट्रंप की 20-सूत्री गाजा शांति योजना में क्या है?

ट्रंप का गाजा के लिए 20-सूत्री शांति योजना इजरायल-हमास युद्ध समाप्त करने, बंधकों की रिहाई और गाजा के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है. इस योजना के मुख्य बिंदुओं में- तत्काल युद्धविराम, सभी बंधकों (जीवित/मृत) की 72 घंटों में रिहाई, बंधकों के बदले इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, हमास का निरस्त्रीकरण और गाजी की सत्ता से हटाना, गाजा में फिलिस्तीनी तकनीकी विशेषज्ञों की अस्थायी सरकार बनाना, जिसमें हमास की कोई भूमिका ना हो, इजरायली सेना की गाजा से चरणबद्ध वापसी, गाजा को कट्टरपंथ-मुक्त, आतंक-रहित क्षेत्र बनाना जो पड़ोसियों के लिए खतरा न हो, गाजा का पुनर्विकास शामिल हैं.

