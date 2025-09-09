scorecardresearch
 

'गाजा सिटी को खाली करो...', नेतन्याहू ने भेजा संदेश, इजरायल ने कब्जे के लिए तेज कर दी बमबारी

इजरायल ने गाजा सिटी खाली करने का आदेश देते हुए हमास को अंतिम चेतावनी दी है. IDF ने 12 मंजिला इमारत पर हमला किया और कहा कि यह हमास की गतिविधियों का अड्डा था. इस बीच अमेरिका ने युद्धविराम का प्रस्ताव दिया है, जिस पर हमास विचार कर रहा है. कतर ने हमास से सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की अपील की है.

इजरायली सेना का आरोप है कि गाजा सिटी से हमास ऑपरेट कर रहा है. (Photo- AFP)
इजरायल ने सोमवार को गाजा सिटी के निवासियों को तत्काल इलाके खाली करने का आदेश दिया, चेतावनी दी और कहा कि अगर हमास अपने कब्जे में रखे आखिरी बंधकों को रिहा नहीं करता और हथियार नहीं डालता तो गाजा पर हवाई हमलों और जमीनी ऑपरेशनों को और तेज किया जाएगा. इजरायल ने इस चेतावनी को "फाइनल वॉर्निंग" बताया और कहा कि अगर शर्तें पूरी नहीं की गईं तो गाजा को तबाह कर दिया जाएगा.

इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने कहा कि हमास ने 2023 में हुए हमलों के दौरान 48 बंधक बनाए थे और अब तक उन्हें नहीं छोड़ा है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, "गाजा सिटी के निवासियों से कह रहा हूं - आपको चेतावनी दी जा चुकी है, वहां से निकल जाइए." उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों में 50 "टेरर टावर्स" को गिराया गया है, जो आने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारी है.

यह भी पढ़ें: इजरायल का गाजा मिशन, ट्रंप की फाइनल चेतावनी और अब ईरान की एंट्री... खामेनेई-नेतन्याहू फिर लड़ेंगे जंग?

इजरायली सेना अब गाजा सिटी में हाई-राइज बिल्डिंग को निशाना बना रही है.
इजरायली सेना अब गाजा सिटी में बमबारी कर रही है. इस शहर पर कब्जे की तैयारी है. (Photo- Fotofind)

इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्ज़ ने एक्स पर लिखा, "आज गाज़ा सिटी के आसमान में एक 'माइटी हरिकेन' उठेगा और टेरर टावर्स की छतें हिलेंगी."

हमास कर रहा हाई राइज बिल्डिंग का इस्तेमाल- IDF

IDF ने गाजा सिटी के बीचोंबीच बने 12 मंजिला ब्लॉक पर बमबारी की, जिसमें कई विस्थापित परिवार रह रहे थे. हमले से तीन घंटे पहले वहां मौजूद लोगों और आसपास के टेंटों में रह रहे सैकड़ों लोगों को इलाके को खाली करने की चेतावनी दी गई थी. IDF ने आरोप लगाया कि हमास इस बिल्डिंग का इस्तेमाल खुफिया गतिविधियों और धमाकों की योजना बनाने के लिए करता था और युद्ध के दौरान यहीं से IDF के खिलाफ हमले की रणनीति बनाई गई.

इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा सिटी के लोगों को शहर खाली करने की चेतावनी दी है. (Photo- Fotofind)

ट्रंप ने हमास के लिए पेश किया 'आखिरी मौका'

दूसरी तरफ, हमास अमेरिकी युद्धविराम प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. यह प्रस्ताव रविवार को अमेरिका की ओर से पेश किया गया था. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हमास के लिए "आखिरी मौका" बताया था. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि युद्धविराम के पहले दिन हमास को जीवित और मृत सभी 48 बंधकों को रिहा करना होगा, जिसके बाद युद्ध खत्म करने पर बातचीत शुरू होगी.

यह भी पढ़ें: गाजा में 64000 से ज्यादा मौतें, ऊंची इमारत पर हमले के बाद हमास ने जारी किया इजरायली बंधक का VIDEO

ट्रंप की चेतावनी पर हमास ने क्या कहा?

हमास ने जवाब में कहा कि वह सभी बंधकों को तभी छोड़ेगा जब युद्ध का साफ तौर पर अंत और इजरायली सेनाओं की वापसी की घोषणा हो.

इजरायली सेना का आरोप है कि गाजा सिटी में हाईराइज बिल्डिंग से हमास ऑपरेट कर रहा है. (Photo- Fotofind)

कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने दोहा में हमास नेताओं से मुलाकात कर अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार करने का दबाव डाला. हमास के वरिष्ठ नेता बासेम नईम ने कहा कि अमेरिकी प्रस्ताव केवल "प्रारंभिक" विचार हैं और ऐसा लगता है कि मुख्य मकसद इस ऑफर को खारिज कराना है, न कि युद्ध समाप्त करने वाले किसी समझौते तक पहुंचना.

