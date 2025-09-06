गाजा में 64000 से ज्यादा मौतें, ऊंची इमारत पर हमले के बाद हमास ने जारी किया इजरायली बंधक का VIDEO

गाजा पट्टी में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. गाज़ा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 को हमास और इजरायल के बीच शुरू हुए संघर्ष के बाद से अब तक 64,300 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,62,005 लोग घायल हुए हैं. शुक्रवार को जारी बयान में बताया गया कि पिछले 24 घंटों में ही 69 लोगों की मौत और 422 लोग घायल हुए.

इजरायली सेना ने शुक्रवार को गाजा सिटी के मुश्तहा टॉवर, एक रिहायशी ऊंची इमारत, को निशाना बनाया. इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि गाजा में “गेट्स ऑफ हेल” खुल चुके हैं. हमले के बाद बचे लोग अपने घर-बार छोड़कर खाली हाथ सड़कों पर आ गए. यासिर अराफात, जो इस टॉवर में रहते थे, ने कहा, “हमारे पास कुछ भी नहीं बचा. हम सिर्फ कपड़ों के साथ भागे और अब खुले में खड़े हैं.”

गवाहों ने कहा कि अब हमले खासतौर पर टॉवर्स और रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहे हैं. एक विस्थापित फिलिस्तीनी, ने कहा, "आज टॉवर्स पर हमले तेज़ हो गए हैं. मुश्तहा टॉवर गिरा दिया गया और आसपास के टॉवर्स भी खतरे में हैं." गाज़ा के अस्पतालों ने भूख और कुपोषण से हुई 3 और मौतें दर्ज की हैं. इस तरह अब तक 376 लोगों की मौत भूख से हो चुकी है, जिनमें 134 बच्चे शामिल हैं.

हमास ने बंधकों का वीडियो जारी किया

हमास ने शुक्रवार (5 सितंबर) को दो इजरायली बंधकों का वीडियो जारी किया. इनमें गाय गिलबोआ-दलाल और अलोन ओहेल शामिल हैं. वीडियो में गिलबोआ-दलाल ने कहा कि उन्हें गाज़ा सिटी में कई अन्य बंधकों के साथ रखा गया है और वे इजरायल की कार्रवाई से अपनी जान को खतरा महसूस कर रहे हैं.

यह वीडियो 28 अगस्त को रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया गया है, हालांकि रॉयटर्स इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर पाया. गिलबोआ-दलाल की पहचान उनके चेहरे के आधार पर की गई, जो पहले जारी तस्वीरों से मेल खाती है.

संघर्ष का लंबा सिलसिला

हमास ने अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमला कर 251 लोगों को बंधक बना लिया था. इजरायल का कहना है कि उस हमले में 1,200 लोग मारे गए थे. वर्तमान में 48 लोग अब भी बंधक हैं, जिनमें से 20 के जीवित होने की आशंका है. 18 मार्च 2024 को दो महीने की सीज़फायर टूटने के बाद से अब तक 11,768 फिलिस्तीनी मारे गए और 49,964 घायल हुए हैं. इजरायल ने कहा कि उसका अभियान आगे भी ऊंची इमारतों को निशाना बनाते हुए जारी रहेगा.

