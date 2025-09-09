scorecardresearch
 

Feedback

कतर की राजधानी में इजरायल का बड़ा हमला, हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया

दोहा के आसमान में काले धुएं के बादल दिखाई दिए. कतर के अधिकारी भी हमले की पुष्टि कर चुके हैं. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ कि हमले में किसी को चोटें आई हैं या नहीं. दोहा की सड़कों पर तनाव और भय का माहौल है.

Advertisement
X
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के बाद हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया (Photo- Social Media)
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के बाद हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया (Photo- Social Media)

इजरायल ने मंगलवार को कतर का राजधानी दोहा में हमास के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाते हुए हमला किया. इजरायल के अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है. जानकारी के अनुसार, इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक कर रहे नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी के बाद निशाना बनाया गया, जो कथित तौर पर सीजफायर को लेकर अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे.

हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को स्वतंत्र अभियान बताया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हमास के शीर्ष आतंकवादी आकाओं के खिलाफ आज की कार्रवाई पूरी तरह से स्वतंत्र इजरायली अभियान था. इजरायल ने इसकी शुरुआत की, इजरायल ने इसे संचालित किया, और इजरायल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है."

सम्बंधित ख़बरें

war,occupation,Horizontal
'गाजा सिटी को खाली करो...', नेतन्याहू ने भेजा संदेश, इजरायल ने कब्जे के लिए तेज कर दी बमबारी 
भीषण गोलीबारी से दहला इजरायल का यरुशलम, देखें दुनिया आजतक 
Attack in the capital of Israel, 6 dead; statement from Hamas.
इजरायल की राजधानी में हमलावरों ने बस के अंदर से बरसाईं गोलियां, 6 की मौत 
Trump, Netanyahu, Khamenei
इजरायल का गाजा मिशन, ट्रंप की फाइनल चेतावनी और अब ईरान की एंट्री... खामेनेई-नेतन्याहू फिर लड़ेंगे जंग? 
इजरायली अटैक से गाजा सिटी में तबाही का मंजर, देखें दुनिया आजतक में 

दोहा के आसमान में काले धुएं के बादल दिखाई दिए. कतर के अधिकारी भी हमले की पुष्टि कर चुके हैं. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ कि हमले में किसी को चोटें आई हैं या नहीं. दोहा की सड़कों पर तनाव और भय का माहौल है.

Advertisement

7 अक्टूबर, 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद कतर पर यहूदी देश का यह दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है.

हमले की तकनीकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमला इजरायल की वायु सेना द्वारा किया गया. इस दौरान कतर एयरवेज की उड़ानें दोहा में सामान्य रूप से जारी रहीं, जबकि कतर वायु सेना के कम से कम एक विमान ने देश की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए उड़ान भरी.

एक बयान में इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने कहा कि इस हमले का लक्ष्य हमास आतंकवादी संगठन के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाना था, जो 7 अक्टूबर के हमास हमले के लिए जिम्मेदार हैं. बयान में यह भी कहा गया कि सिविलियन को नुकसान कम करने के लिए कदम उठाए गए, जिनमें सटीक हथियारों का उपयोग और अतिरिक्त खुफिया जानकारी शामिल है. IDF ने कहा कि वह हमास के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ ऑपरेशन जारी रखेगा.

IDF ने बताया कि कतर में हमास के नेताओं खलील अल-हैय्या और जाहेर जबरीन को निशाना बनाया गया, लेकिन किसी वार्ता करने वाले को चोट नहीं आई. यह हमला ऐसे समय हुआ जब इजरायली सेना प्रमुख एयाल जामिर ने विदेश में हमास नेताओं को निशाना बनाने की धमकी दी थी, और कुछ घंटे पहले ही इजरायल के विदेश मंत्री गिदेओन सार ने कहा कि देश ने गाजा के लिए अमेरिका द्वारा प्रस्तावित सीजफायर स्वीकार कर लिया है.

Advertisement

कतर ने हमले को बताया कायरतापूर्ण

हमले के बाद कतर सरकार ने इसे कायरतापूर्ण और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया. कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने कहा कि सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस और संबंधित एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है.

कतर ने चेताया कि वह इस प्रकार के इजरायली व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी भी कार्रवाई को अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता के खिलाफ मानते हुए उच्चतम स्तर पर जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ऐपल इवेंट लाइव
    Apple Event Live Streaming
    Advertisement